Twitter taglia gli uffici ma non i dipendenti. Lavoreranno da casa

Quelli degli uffici fisici sono gli ultimi di una serie di tagli ai costi da parte della società di social media, che ha indicato i fattori economici globali come ragione di queste scelte. All’inizio di maggio Twitter ha attuato un blocco delle assunzioni e l’amministratore delegato Parag Agrawal ha annunciato anche una riduzione delle spese di marketing e dei viaggi aziendali, chiedendo ai dipendenti di essere più prudenti nelle loro spese. È stato inoltre cancellato un evento aziendale previsto per l’inizio del 2023 a Disneyland.

San Francisco fa fatica

Giova sottolineare come l'azienda stia attraversando un periodo decisamente delicato, con la questione Musk che non aiuta. Da quando, a fine aprile, il board ha accettato di vendere la società a mister tesla per 44 miliardi di dollari, le cose sono cambiate notevolmente. Lo stesso Musk sta cercando di far saltare l'accordo, e Twitter ha portato la faccenda in tribunale. Un processo si terrà ad ottobre. Intanto, però, è necessario continuare ad andare avanti. E il taglio degli uffici sembra un passaggio frutto di molteplici aspetti. Perché se è vero che la riduzione dei costi è imposta da una situazione finanziaria non proprio tranquilla, sancisce anche un cambiamento culturale importante per un po' tutto il macrocosmo tecnologico. Twitter già a metà del 2020 aveva annunciato che i suoi dipendenti avrebbero potuto lavorare da remoto per sempre. E proprio la prospettiva di un lavoro a distanza permanente ha sollevato dubbi sulla necessità di uffici aziendali, soprattutto in città costose come San Francisco e New York.

Questo cambiamento ha colpito San Francisco in modo particolare, e la città sta lavorando attivamente per ripristinare il suo appeal nei confronti di aziende e turisti. Anche Block Inc, un’altra azienda che durante la pandemia è passata al lavoro a distanza permanente sotto la guida dell’amministratore delegato Jack Dorsey, ha ridotto i propri uffici a San Francisco. Ma l'elenco è molto lungo.