Twitter testa il bottone per annullare l'invio dei tweet: ecco come funziona Dopo aver annunciato l'arrivo dei Super Followers e di Spaces (un clone di Clubhouse), ora è in fase di test un tasto che potrebbe piacere a molti utenti: il comando “annulla” di Biagio Simonetta

Sono giorni di grandi novità, in casa Twitter. Dal quartier generale di Market Street (San Francisco), gli ingegneri del social network di Jack Dorsey sembrano intenzionati a dare una bella scossa alle funzionalità del social. E dopo aver annunciato l'arrivo dei Super Followers e di Spaces (un clone di Clubhouse), ora è in fase di test un tasto che potrebbe piacere a molti utenti: il comando “annulla”.

Da sempre – e chi usa Twitter lo sa bene – una delle lacune maggiori del social di Dorsey è l'impossibilità di modificare un contenuto già twittato. Se hai fatto un errore, magari di battitura, non hai altra chance che cancellare il tweet. Nella speranza che lo stesso non abbia già catalizzato l'attenzione di altri utenti, rimbalzando nel vortice della viralità. Adesso, secondo quanto riferisce e twitta Jane Manchun Wong, esperta di reverse engineerig, è al vaglio di alcuni utenti il tasto “undo”, e cioè la possibilità di annullare l'invio del tweet.



Come funziona

Oggi, inviando un tweet, lo stesso compare immediatamente in timeline. Se hai sbagliato a digitare, oppure se non sei convintissimo della cosa che hai scritto, non hai scampo. Sei online in un click. La funzione “annulla”, invece, ti dà il tempo necessario per rileggere quanto scritto. E per annullare l'invio se riscontri qualche errore, o se magari hai cambiato idea. Un timer di circa 6 secondi (con tanto di barra blu che si consuma col tempo) e un bel tasto “annulla” da cliccare per interrompere l'invio del tweet. E magari riscriverlo.Non è un modificaÈ chiaro che non si tratta di un tasto modifica. E del resto forse è giusto anche così. Immaginate se un utente, dopo aver collezionato magari centinaia di retweet, decidesse di modificare il suo contenuto, scrivendo altro. Sarebbe il caos. Forse anche per questo Twitter non ha mai preso in consideazione l'idea di un vero tasto di modifica. Così l'opzione di annullamento dell'invio, sembra un buon compromesso. Anche se, a giudicare da quello che scrivono molti utenti su Twitter, non basta. Soprattutto chi usa il social per creare thread, infatti, vive con l'incubo di dover eliminare tutto per un errore magari in un tweet centrale della discussione. E in questi casi un tasto modifica sarebbe sì molto utile. Il tasto “annulla” è in fase di test su alcuni utenti. E Twitter non ha specificato quando potrebbe essere implementato. Di certo, però, molti utenti sarebbero contenti di averlo presto a disposizione.

Super followers e Spaces

Dicevamo delle altre due novità che Twitter ha annunciato in questi giorni. La prima è Super followers, una funzione che consentirà agli utenti di Twitter di rendere alcuni contenuti extra a pagamento, sotto forma di abbonamento. Nell'idea del social network, questi contenuti possono essere di diverso tipo: da alcuni tweet esclusivi dedicati agli utenti che si abbonano, fino all'accesso “vip” a un particolare gruppo di persone. Ma ci possono essere pure l'iscrizione a una newsletter o un badge (tipo quelli dei “fan più attivo” su Facebook) che dimostri che un utente sostiene un personaggio.Per quanto riguarda Spaces, invece, la notizia risale a qualche tempo fa. Ma in queste ore Twitter ha deciso di accelerare, annunciando per gli utenti Android l'arrivo del servizio - che di fatto è un po' un clone di Clubhouse (social del momento, che però funziona solo su dispositivi iOS). Una chat room audio, dunque, ma all'interno di Twitter, per seguire il trend del momento.

