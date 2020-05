Twitter: tutti i dipendenti potranno lavorare da casa anche dopo Covid Il ceo Jack Dorsey: anche dopo la fine della pandemia i dipendenti del social network potranno lavorare da remoto a tempo indefinito di Riccardo Barlaam

Il ceo Jack Dorsey: anche dopo la fine della pandemia i dipendenti del social network potranno lavorare da remoto a tempo indefinito

A tempo indefinito. Twitter è la prima big tech ad annunciare che le misure di lavoro da remoto per i dipendenti decise per il coronavirus resteranno un’opzione disponibile per sempre per tutti. Lo ha annunciato il ceo Jack Dorsey. La pandemia del Covid-19, che ha infettato oltre 4,2 milioni milioni di persone nel mondo, ha cambiato in molti paesi le modalità di lavoro, con il lockdown e le misure di autoisolamento decise dai governi per limitare la diffusione del virus.

Così lo smart working è diventata la modalità per consentire alle aziende di continuare le attività. Un nuovo modo di lavorare finora considerato come un’opzione, che ha mostrato tutti i vantaggi in termini di minore costi e risparmio di tempo per gli spostamenti e che ora per molti potrà diventare il modo usuale di lavorare.

Twitter è la prima azienda a prendere una decisione in tal senso. Il social network californiano non riaprirà i suoi uffici prima di settembre. I dipendenti anche allora potranno decidere se tornare a lavorare in ufficio o se continuare a lavorare da casa, a tempo indefinito.

Il ceo Dorsey prima della pandemia aveva programmato di spostarsi in Africa per tre-sei mesi a metà dell’anno e continuare a guidare la società hi-tech di San Francisco da remoto dal continente nero. L’emergenza sanitaria ha fatto riconsiderare i piani di Dorsey ma anche l’organizzazione del lavoro del social network.

I viaggi di lavoro per tutti i dipendenti di Twitter, ceo compreso, sono sospesi fino a settembre, con rare eccezioni. Nessun dipendente participerà fisicamente a eventi per tutto il resto dell’anno, ma solo in modalità videochiamata. Twitter non ha fatto ancora sapere l’esatto numero delle persone che hanno scelto di continuare a lavorare per sempre da casa. Probabilmente si tratta di una possibilità offerta a tutti che andrà poi verificata strada facendo, una volta passata l’emergenza.