Twitter, la versione di Elon Musk (tra libertà di parola e lotta all’anonimato)

Lo Stato abdica al suo ruolo

Tuttavia, un simile indirizzo, se estremizzato, genera non poche distorsioni: da un lato, lo Stato abdica almeno in parte a uno dei propri ruoli, ovvero quello di regolare i rapporti tra i cittadini quando sono in gioco diritti fondamentali, e di farlo attraverso procedimenti definiti per legge e con le garanzie costituzionali. Dall’altro, enti privati, come le aziende che gestiscono grosse «fette» di comunicazione e informazione online, che già somigliano ad oligopoli, quando non per determinati settori a monopoli, vanno assumendo poteri (e si tenta di imporre loro doveri) che dovrebbero spettare soltanto al servizio pubblico, sottoposto per questo a regole e controlli peculiari. E allora, ci pare, ben venga una soluzione, almeno leggermente diversa, per evitare di rinunciare del tutto a regolare la rete, ma anche di stravolgere l’ordinamento e i contropoteri che lo compongono.

La proposta di Musk

La proposta di Elon Musk sembra appunto andare in questa direzione: evitare interventi diretti sui contenuti da parte delle piattaforme se non in casi estremi, ma aumentare al contempo la trasparenza, escludendo tout court gli account «bot», generati da programmi automatizzati, e limitando il più possibile l’anonimato.Ciò dovrebbe produrre alcuni effetti benefici, primo tra tutti quello di indurre un salutare self restraint in coloro che, confidando nell’impunità, si lasciano andare a intemperanze verbali. Sappiamo bene che, in verità, il nom de plume in rete è svelabile. Tuttavia, è comprensibile che la polizia giudiziaria impieghi le risorse a propria disposizione nello scovare l’identità degli autori dei delitti più gravi, fortunatamente non i più frequenti, certo non per le diffamazioni.

Se però fosse sufficiente una richiesta alla piattaforma per avere i dati identificativi del titolare di un account, una simile prospettiva avrebbe la conseguenza di responsabilizzare chi scrive. Se sai di poter essere facilmente scoperto, ti comporti come se tutti già conoscessero il tuo nome. Non solo: ridurre bot e anonimato renderebbe più difficile l’attività di inquinamento dei social da parte di soggetti, spesso Stati stranieri, che mirano a orientare il discorso pubblico attraverso la diffusione intenzionale di informazioni distorte, specie attraverso sistemi automatizzati. Così, si potrebbe giungere a una disciplina generale nella quale la piattaforma è indotta a dotarsi di filtri per eliminare i bot e cancellare insulti, espressioni d’odio, pornografia minorile e altri contenuti, non solo illeciti, ma soprattutto facilmente riconoscibili come tali.

Mentre per gli altri contenuti, in relazione ai quali la verifica dell’illiceità è più complessa, come accade nel caso delle diffamazioni prive di contumelie, ci si dovrà affidare, per ottenere la rimozione e la punizione dei colpevoli all’autorità giudiziaria, la cui opera sarà facilitata dal non dover impiegare energie investigative alla ricerca dell’identità dell’autore del fatto. La limitazione dell’anonimato, assieme a una trasparenza dell’algoritmo, pare un buon accorgimento per governare la libertà di espressione in rete, stando però all’interno di quel bilanciamento di diritti e garanzie tipiche appunto degli Stati liberali occidentali, che tutti abbiamo forse un po’ pericolosamente dati per scontati negli ultimi anni. E i cui principi, invece, all’interno di una democrazia come la nostra, ci sentiamo di dover ribadire oggi che bussano alle porte dell’Europa regimi di tutt’altra impostazione.