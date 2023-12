Txt scommette sui pagamenti innovativi entrando in PayDo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Txt e-solutions scommette sui pagamenti innovativi entrando in PayDo con la prospettiva di acquisirne la maggioranza. L’investimento iniziale di Txt è effettuato mediante un aumento di capitale da due milioni di euro grazie al quale acquisisce una quota del 16,67% del capitale della fintech specializzata nel mondo dei pagamenti. Il contratto prevede ulteriori step che daranno la facoltà a Txt di incrementare la propria partecipazione fino ad almeno il 51% del capitale a seguito dell’approvazione del bilancio PayDo al 31 dicembre 2025.

La strategia di PayDo

PayDo è una fintech innovativa, che ha sviluppato una suite di servizi a valore aggiunto per innovare l’esperienza dei pagamenti. In particolare, le sue soluzioni, integrabili tramite Api, sono offerte a banche, istituti di pagamento, aziende, e Pubblica amministrazione, con l’obiettivo di digitalizzare e semplificare i loro processi di incasso e pagamento. Ad oggi PayDo vanta accordi in essere con banche e, in particolare, con Mooney, unitamente al quale offre ai clienti la possibilità di prelevare e versare contanti presso oltre 45mila punti vendita tra tabacchi, bar e edicole presenti su tutto il territorio nazionale, anche nei comuni più piccoli d’Italia.

Tra i servizi offerti da PayDo ci sono soluzioni per effettuare pagamenti in tutta Europa (area Sepa) in modo innovativo senza necessità di conoscere l’Iban del destinatario, tramite le quali la persona fisica o l’azienda destinataria del trasferimento viene individuata semplicemente con il numero di telefono o l’e-mail. PayDo offre inoltre soluzioni per la gestione di operazioni di incasso digitale che permettono al debitore di pagare dove e quando vuole, con i clienti PayDo, sia privati che aziende, che avranno la possibilità di richiedere denaro semplicemente inviando un link via WhatsApp, Sms o email al pagatore, che avrà a sua volta diversi metodi di pagamento a disposizione per concludere la transazione.

«Siamo entusiasti di collaborare con Txt Group per condividere la loro esperienza e risorse, accelerando ulteriormente il nostro sviluppo e fornendo un valore ancora maggiore ai nostri clienti. Questa collaborazione ci consentirà di mantenere l’innovazione al centro della nostra strategia, spingendoci a nuovi traguardi e portando benefici tangibili ai nostri stakeholder», commenta il founder e Ceo di PayDo Donato Vadruccio.

Partner tecnologico nel progetto di crescita

Oltre a supportare finanziariamente la crescita di PayDo, Txt fungerà da partner tecnologico nel progetto di crescita ed evoluzione della sua offerta. Il 2023 ha rappresentato per la fintech un ulteriore anno di forti investimenti a favore della crescita futura, con ricavi attesi per circa un milione di Euro e importanti investimenti tecnologici che porteranno a un Ebitda atteso negativo per circa 1,4 milioni. Per il triennio 2024-2026, il piano industriale condiviso prevede crescita sostenuta del business, con Cagr dei ricavi 2023-2026 superiore al 100% ed Ebitda margin atteso leggermente positivo nel 2025 e superiore al 40% nel 2026.