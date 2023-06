Uber Eats in Italia getta la spugna e chiude il servizio di consegna

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con un annuncio a sorpresa arrivato dal quartier generale in Olanda Uber in Italia cessa l’attività di delivery con il brand Uber Eats e contemporaneamente abbandona il mercato israeliano dove la multinazionale Usa non è riuscita a conquistare una significativa quota di mercato. Il via delle attività in Italia nel 2016 e progressivamente la piattaforma ha sviluppato i suoi servizi in 60 città di medie-grandi dimensioni ma senza arrivare a una crescita «in linea con le nostre aspettative per garantire un business sostenibile nel lungo periodo - come si legge in una nota della società -. Da qui la decisione di interrompere le nostre operazioni di consegna di cibo in Italia tramite l’app Uber Eats». Ora il focus si concentra sui servizi di mobilità «dove stiamo registrando una crescita importante. Grazie al servizio Uber Black e all’accordo con It Taxi, infatti, ad oggi siamo presenti in 10 città italiane: negli ultimi 12 mesi oltre un milione di italiani e turisti ha utilizzato l’app Uber per muoversi nelle città dove operiamo e quasi 10mila autisti, tra NCC e taxi, hanno avuto la possibilità di realizzare almeno una corsa sempre attraverso la nostra app». Dalla scorsa settimana è attivo il servizio «Taxi in Sardegna» a Cagliari e Olbia ma la multinazionale prevede lo sbarco in altre quattro città entro fine anno. Nel recente passato, era il 2020, la filiale è stata commissariata dal Tribunale di Milano con l’accusa di caporalato sui riders attraverso alcune società intermediarie. Il commissariamento fu revocato nel 2021 dai giudici dopo il riconoscimento di un percorso virtuoso intrapreso dalla società per ripristinare la legalità e tutelare le paghe dei riders.