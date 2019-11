Uber, perdite per 1,2 miliardi di dollari ma ricavi in crescita

2' di lettura

Nuovo trimestre in profondo rosso per Uber, anche se le entrate crescono. Il colosso americano e globale del ride-sharing, che quest'anno dopo il debutto in Borsa è stato al centro di intense polemiche sulle valutazioni eccessive dei nuovi leader dell'economia digitale, ha riportato perdite per quasi 1,2 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell'anno. Se il passivo è stato inferiore a quanto temuto dagli analisti, pari a 68 centesimi per azione contro 81 centesimi, ha però tenuta alta la pressione sul gruppo per la mancata redditività, in un clima di concorrenza sempre piu' accesa e di strette di regolamentazione e supervisione.

La perdita è stata tra le piu' pesanti da quando la societa' ha cominciato a dare pubblicamente i conti nel 2017, alla spalle del record di 5,2 miliardi di passivo registrato nei tre mesi immediatamente precedenti e gravati da oneri straordinari per 3,9 miliardi legati ai costi delle quotazione a Wall Street avvenuta in maggio.



Ricavi in crescita a 3,8 miliardi di dollari

Più confortante è stata invece la recente marcia dei ricavi: sono aumentati del 30% a 3,8 miliardi di dollari, oltre i 3,6 miliardi attesi in media dal mercato. Uber sta scommettendo, oltre che sul continuo sviluppo dei suoi servizi di alternativa ai taxi, anche su nuovi business diversificati, dalle auto a guida autonoma alla consegna di generi alimentari e pasti, fino alla logistica e trasporti. Dettagli e fiducia su questi piani tuttavia ancora latitano tra gli investitori.



Nel dopo mercato, in questa atmosfera, la riposta ai conti è stata nervosa e venata di preoccupazione: il titolo ha ceduto il 5% dopo aver gia' chiuso la seduta in ribasso dello 0,9%, nonostante l'aria da record che si respira tra i grandi indici di borsa. Il chief executive di Uber, Dara Khosrowshahi, sta cercando di rilanciare assieme l'immagine e la performance di Uber dopo anni segnati da polemiche e scandali, legati all'aggressiva cultura interna e al trattamento degli autisti-lavoratori da parte dell'azienda. Simili tensioni e dubbi sul futuro hanno pesato sulle valutazioni degli analisti e degli investitori, che hanno spinto il titolo in ribasso del 31% dal prezzo di quotazione. Khosrowshahi ha promesso ora di portare il gruppo in attivo nel 2021, riconoscendo «le aspettative di redditività» sul mercato. A complicare la situazione, il piu' piccolo rivale Lyft la scorsa settimana ha offerto un outlook considerato positivo per il proprio business.