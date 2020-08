Uber, perdite di quasi due miliardi per la crisi da Covid

Battaglie legali

Uber, accanto alle sfide poste dalla pandemia, deve tuttavia affrontate anche polemiche politiche e battaglie legali: la California ha presentato questa settimana ricorso in tribunale contro l'azienda e contro la sua concorrente Lyft per far rispettare una nuova legge statale che obbliga a classificare gli autisti come dipendenti e non come liberi professionisti, aumentando i costi per il business.