Uber rischia l’espulsione da Londra

Il contesto di riferimento

Dara Khosrowshahi ha implementato una serie di cambiamenti nei mesi seguenti: i conducenti hanno pause obbli gatorie dopo 10 ore di lavoro e ricevono pacchetti assicurativi per coprire i guadagni persi durante una malattia o un infortunio. Sono stati creati gruppi di consulenza per i conducenti per consentire ai lavoratori di segnalare problemi al personale senior di Uber insieme a linee di assistenza telefonica 24 ore su 24 per ciclisti e conducenti. Ci sono segni che Uber vincerà una licenza per operare «per 15 mesi o anche tre anni», ha detto l'analista di Bloomberg Intelligence Aitor Ortiz. «I nuovi concorrenti nella capitale - come Ola e ViaVan - indicano che Transport for London potrebbe concedere più licenze per aumentare la concorrenza».

La posizione del sindacato tassisti

Jim Kelly, tassista e presidente del sindacato sindacale dei lavoratori di Londra e della regione orientale, ha dichiarato che : « le misure di TfL per la regolamentazione di Uber e società simili non vanno abbastanza lontano perché è nel DNA di Uber minare la regolamentazione e creare una corsa verso il basso nelle città in cui operano».

Dall’Ipo crollo del 40%

Nel giugno 2018, Uber ha ottenuto una licenza di prova di 15 mesi per operare a Londra. Pur non riuscendo a ottenere il permesso di noleggio privato della durata di cinque anni, la società aveva precedentemente concesso a Uber un po 'di respiro per concentrarsi sulla sua prossima offerta pubblica iniziale. La quotazione di maggio è stata la più grande IPO degli Stati Uniti del 2019, ma le azioni sono ora scese di quasi il 40% poiché gli investitori si preoccupano delle crescenti perdite della società, nonché delle cause legali statunitensi ed europee relative ai diritti dei lavoratori. La licenza di prova è scaduta a settembre, a quel punto TfL ha concesso a Uber un permesso di soli due mesi in scadenza per il 25 novembre.