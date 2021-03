Uber, svolta in Gran Bretagna: 70mila autisti diventano dipendenti

2' di lettura

Uber garantirà ai suoi 70.000 autisti britannici lo status di dipendenti, in quella che è una prima mondiale per l'app di auto con conducenti. Gli autisti avranno diritto, fra l'altro, al salario minimo e alla pensione. La decisione di Uber segue il verdetto della Corte Suprema del Regno Unito che ha stabilito che gli autisti di Uber sull'isola vanno considerati dipendenti, non collaboratori 'autonomi'

Cosa cambia

Gli autisti di Uber riceveranno almeno il salario minimo nazionale di 8,72 sterline all'ora a partire da domani 17 marzo. Questo sarà il minimo che gli autisti possono guadagnare, in quello che Uber ha descritto come un “piano di guadagno, non un tetto di guadagno”.

Uber non ha specificato quanto costerà la riclassificazione, ma ha detto che non si aspetta di cambiare le sue previsioni di guadagno per il trimestre o l'anno.

I cambiamenti sono limitati al Regno Unito, il più grande mercato europeo di Uber, ma sollevano domande se l’azienda è disposta a considerare l'adattamento del suo modello di business in altri paesi.

L'azienda di San Francisco deve affrontare sfide legali nel suo stato natale della California, così come la pressione dei politici europei per migliorare le condizioni dei lavoratori della gig-economy.

«Questo è un giorno importante per gli autisti nel Regno Unito», ha detto Jamie Heywood, direttore generale regionale di Uber per l'Europa settentrionale e orientale. «Gli autisti di Uber riceveranno una garanzia di guadagno, il pagamento delle ferie e una pensione, e manterranno la flessibilità che attualmente apprezzano».

La sentenza della Corte Suprema

In una sentenza del mese scorso, la Corte Suprema del Regno Unito ha respinto all'unanimità le argomentazioni di Uber secondo cui gli autisti non erano lavoratori dipendenti, dando all'azienda poca scelta se non quella di offrire maggiori benefici.