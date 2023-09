Uberta Zambeletti con «Wait and see» insegna a vestirsi felici

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Vivace, eclettica, allegra. E sempre sorridente. Sono i primi aggettivi per definire la personalità poliedrica di Uberta Zambeletti, ideatrice e proprietaria di Wait and see, concept store indipendente che ha sede a Milano. Non è una influencer, e infatti non è possibile ingabbiarla in una definizione, tantomeno limitativa come questa. Uberta è una ispiratrice di stile, talent scout per i marchi che va a scovare in giro per il mondo, artista per la sua capacità di creare outfit ma anche capi di moda. Proprio i prossimi mesi riserveranno la sorpresa di alcune capsule collection a sua firma, sul trend delle ormai famose borse con le frasi, da “La vita è bella” a “Je m’en fous”, e delle magliette sullo stesso tema.

La moda, i colori, ma ancora più lo stile sono la sua vita sin da piccola, da quando sognando outfit colorati ed esplosivi era costretta a vestirsi sempre di blu e marrone.

È quanto si legge nel libro pubblicato lo scorso anno “A stile libero”, in cui l’immersione nel mondo della moda già da bambina tratteggia una personalità irriverente e versatile, ma lascia spazio anche a riflessioni sull’insicurezza, sull’adolescenza e sull’età adulta. E molto su dolori che non hanno risparmiato l’autrice e dai quali è uscita celebrando ogni giorno la vita per quanto di buono ci offre.

Un’educazione europea, gli studi in età adulta a Londra, gli anni impegnati nel mondo dell’arredo e in quello del lancio di una sua collezione. È la curiosità quotidiana a definire lo stile personale di Uberta e quello che cerca di trasmettere a clienti di Wait and see e sostenitrici: abbiate uno stile vostro, ma che sia felice.

Wait and see nasce perché «volevo creare un concept store che fosse uno spazio inclusivo, dedicato a ogni tipo di donna, scevro da preconcetti anagrafici e di conformazione fisica, farcito di buonumore, in cui proporre una selezione ampia e trasversale e soprattutto che ingolosisse le persone ad alzare il tasso della fantasia per uscire dai propri canoni», si legge nel libro. E ancora: «Un concept store che facesse riaffiorare le sensazioni e lo stupore dei bambini quando entrano in un negozio di caramelle».

Ed è stata trend setter anche nella scelta della location, quella via Santa Marta che anni fa era isolata e oggi invece fa parte del quartiere vivace delle Cinque Vie. Oggi Uberta è una imprenditrice, con alle spalle oltre 13 anni di attività e con un organico di 13 dipendenti. I suoi consigli di stile e outfit sono seguitissimi, non solo in Italia. Il 2022 si è chiuso con un fatturato di 2,7 milioni di euro e un Ebidta dell’8 per cento, spiega.