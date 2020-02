Ubi Banca, sul grattacielo a Porta Nuova trattativa aperta con Coima L’offerta di Intesa san Paolo su Ubi potrebbe avere conseguenze anche sulle trattative immobiliari precedentemente intraprese da Victor Massiah con Coima di Manfredi Catella di Paola Dezza

(Imagoeconomica)

2' di lettura

L’offerta di Intesa Sanpaolo su Ubi banca sta sparigliando le carte in tavola nel panorama bancario italiano. E potrebbe cambiare anche i contorni di alcune operazioni avviate dalla banca-preda, come l’operazione immobiliare che il Consiglio di amministrazione di Ubi sta imbastendo insieme alla Coima di Manfredi Catella.

Secondo indiscrezioni stanno comunque andando avanti le trattative relative alla cessione del portafoglio di sette uffici a Milano messo in vendita dalla banca guidata da Victor Massiah, per la quale è stata concessa l’esclusiva a Coima all’inizio di febbraio, dopo una gara fatta a cavallo di Natale, e che durerà fino alla fine del mese di marzo. Si tratta dell’esclusiva a negoziare il possibile accordo, che in realtà riguarda un disegno più grande di una semplice cessione.

Secondo le indiscrezioni che si susseguono sul mercato, infatti, Ubi avrebbe scelto la strada della vendita di quegli asset per mettere in pratica un disegno che razionalizzi le proprie sedi e spostare quindi l’headquarter in Gioia22, il grattacielo che Coima sta costruendo sulle ceneri del palazzo Inps di via Melchiorre Gioia per conto del fondo sovrano Abu Dhabi Investment Authority (Adia).

La prima idea di Manfredi Catella, a capo di Coima, era realizzare un fondo immobiliare nel quale inserire sia Gioia22 sia gli edifici Ubi, ma la banca ha preferito procedere con la cessione. Il pacchetto, che comprende edifici in centro come i due immobili in corso Europa, ai numeri 16 e 20, e quello di piazza Borromeo, ma anche il palazzo di piazza Zavattari, dovrebbe valere circa 300 milioni di euro.

Una gara nata dopo che i colloqui tra Catella e i vertici di Ubi andavano ormai avanti da mesi. E alla quale è stato invitato un numero contenuto di partecipanti, denuncia qualche concorrente escluso dalla competizione.