Ubi Banca: al via il nuovo cda, Grandi presidente, Miccichè a.d. L’assemblea della banca controllata al 100% da Intesa Sanpaolo ha eletto il nuovo board di Luca Davi

Via libera alla nuova Ubi targata Intesa Sanpaolo. Nella mattinata di martedì 15, l’assemblea ordinaria di Ubi Banca - controllata al 100% da Ca’ de Sass - ha nominato il nuovo board per il triennio 2020-22.

A guidare il nuovo consiglio in qualità di presidente, come ampiamente previsto, sarà Paolo Maria Grandi, attuale Chief governance officer di Intesa Sanpaolo e figura strategica all’interno del gruppo guidato da Carlo Messina. Accanto a lui, Gaetano Miccichè, banchiere di lunga esperienza che già dal 6 agosto ricopre il ruolo di consigliere delegato e direttore generale della banca. Nominato vicepresidente Bruno Picca, membro del Cda di Intesa Sanpaolo che in passato ha ricoperto diversi ruoli di vertice all’interno del gruppo guidato da Carlo Messina.

Gli altri eletti del board sono Paola Angeletti, Laura Vigano', Giovanni Boccolini, Giuseppe Attana', Anna Simioni, Felice Scalvini, Alessandra Vitali Rosati, Luigi Arturo Bianchi, Stefania Mancino, Cristina Flaim, Mario Ciaccia e Marialuisa Cicognani. Luigi Arturo

Bianchi è stato nominato presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il nuovo board, che ha formalmente una durata fino al 2022, è in verità “a scadenza”, visto che Ubi Banca verrà incorporata nella capogruppo nel corso del 2021.

L'assemblea ha inoltre deliberato la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale del bilancio di Ubi Banca assegnato a Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2012-2020. L’assemblea ha quindi conferito l’incarico di revisione legale per gli esercizi 2020 – 2028 alla società Kpmg.