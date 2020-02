Ubi, lettera di Massiah ai dipendenti: offerta Intesa non concordata, il sì non è scontato

In precedenza, uscendo dalla riunione del board, il consigliere Ferruccio Dardanello aveva ammesso che l’offerta di Intesa «aveva sorpreso tutti», specificando che i termini della proposta sono attesi «il 7 marzo».

Nel frattempo si sfilano altri due protagonisti attesi della stagione del risiko fra le banacquisizione ce italiane. «Riconfermo di non aver alcun interesse a fare operazioni di fusione e e che non verremo coinvolti in alcuna transazione» ha scritto in un messaggio ai dipendenti l'a.d di Unicredit, Jean Pierre Mustier. «Continueremo a mantenere il nostro focus sulla trasformazione della banca, così da aiutarvi a offrire i migliori servizi e prodotti da un lato, e a continuare a sviluppare attivamente la nostra base clienti in Italia dall'altro» ha precisato il manager.

Sulla vicenda è intervenuto anche Giuseppe Castagna, ceo di Banco Bpm: «Non stavamo considerando opportunità, quindi non ci stavamo guardando», ha detto il manager. Che, in merito all'apprezzamento espresso nei mesi scorsi per una fusione Ubi-Banco Bpm, ha spiegato che «era stata una battuta che creò questa situazione ma che avevamo già

ampiamente smentito. D'altra parte - ha aggiunto - è stata smentita dai fatti».

