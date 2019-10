Ubi, in porto bond per 500 milioni. Exor chiude il collocamento Richieste per oltre 1,2 miliardi di euro. A sottoscrivere il titolo sono stati in prevalenza investitori esteri. I titoli della holding olandese della famiglia Agnelli, che scadono nell’ottobre del 2034, hanno un rendimento annuale pari all’1,75 per cento di Mo.Ma.

Ubi Banca ha lanciato con successo un’emissione obbligazionaria senior non-preferred benchmark a 5,5 anni a tasso fisso per 500 milioni di euro, ricevendo richieste per oltre 1,2 miliardi di euro da 140 investitori.

L'allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 44% circa da parte di investitori italiani e per il restante 56% da investitori esteri, con forte presenza di investitori francesi (18%) seguiti da investitori tedeschi (14%), inglesi e irlandesi (10%), iberici (7%), paesi nordici (4% circa) e altri.

È stata prevalente la sottoscrizione da parte di fondi d'investimento e asset manager (60%), seguita da quella di banche (34%), banche centrali (4%) e assicurazioni (2%). L'affluenza degli ordini durante il processo di collocamento ha consentito di ridurre lo spread finale a 198 punti base sopra il tasso mid swap a 5,5 anni, rispetto ai 220 punti base “area” inizialmente annunciati. La cedola fissa, pari a 1,625 %, è pagabile in via posticipata il 21 aprile di ogni anno. Infine, il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,769% e il relativo rendimento a scadenza a 1,67%.

I Joint Bookrunners del deal sono stati Bank of America Merril Lynch, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole, UBI Banca e UniCredit.

Tra i corporate, Exor ha chiuso il collocamento del bond da 300 milioni di euro annunciato lo scorso 7 ottobre. I titoli, che scadono nell’ottobre del 2034, hanno un rendimento annuale pari all’1,75 per cento.