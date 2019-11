Ubi, Massiah cauto sulle nozze: «Le fusioni non s’improvvisano» «Servono analisi serie perché la storia ci dimostra che non tutte le aggregazioni sono state di successo». L'amministratore delegato di Ubi Banca Victor Massiah è al lavoro sul piano industriale triennale che la banca conta di presentare nel primo trimestre del 2020. Il manager chiude la porta ai prelievi sui conti correnti di Alessandro Graziani

«Le fusioni tra banche? Non si improvvisano. Servono analisi serie perché la storia ci dimostra che non tutte le aggregazioni sono state di successo». L'amministratore delegato di Ubi Banca Victor Massiah è al lavoro sul piano industriale triennale che la banca conta di presentare nel primo trimestre del 2020. Da mesi in Italia si parla di un riassetto che potrebbe coinvolgere, oltre a Ubi, anche Banco Bpm, Banca Pop Er e Banca Mps. Massiah dice che non è tutto semplice.

E in un’intervista a IlSole24Ore oggi in edicola spiega perché: «A livello di sistema esiste indubbiamente una frammentazione che va superata. Ma servono analisi serie. In particolare con una approfondita valutazione di almeno due elementi di cui si parla poco: i nuovi principi contabili internazionali impongono di spesare interamente all’inizio i costi di fusione e l’impatto dell’armonizzazione dei modelli interni sugli indici di capitalizzazione». Nessun margine, invece, sui prelievi ai conti correnti: «Posso dire con certezza che non trasferiremo i tassi negativi sui depositi dei clienti».