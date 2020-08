Ubi, Massiah lascia con decorrenza immediata. Cda dimissionario. «Massima disciplina sui conti» “Annuncio che lascerò la società questa sera”. Lo ha detto il ceo di Ubi Banca, Victor Massiah, al termine della conference call con gli analisti finanziari per i risultati del primo semestre.

“Approfitto di questa occasione - ha aggiunto Massiah - per dare un abbraccio e dire un arrivederci a tutti gli analisti che ci hanno seguito nel corso di questi anni durante le conference call di Ubi Banca”. “Per me è stato un onore - ha concluso - ed un piacere interagire sia durante le conference call e sia durante gli incontri one to one”.

«Fieri della qualità della banca»

“Abbiamo tutti insieme condiviso questo approccio complessivo: valori e competenza, in sintesi qualità. Che la banca più grande del Paese abbia sentito il forte bisogno di acquisire Ubi è in fondo testimonianza di come questa qualità fosse percepita anche e soprattutto all'esterno: ne dovete essere fieri”. Cosi' il Ceo di Ubi in una lettera ai colleghi da cui si congeda.

Cda rimette il mandato

Il cda di UBI Banca prende atto del successo dell'Opas di Intesa Sanpaolo, ottenuto dopo il rilancio per cassa di oltre 650 milioni aggiuntivi rispetto all'offerta iniziale, e auspica la massima valorizzazione dell'eredità del gruppo UbI all'interno delGruppo Isp. Così una nota del cda della banca guidato dalla presidente Letizia Moratti. “Sin d'ora - si legge - nell'attesa del regolamento dell'Opas, i consiglieri di UBI Banca manifestano la propria intenzione di rimettere il proprio mandato nelle mani dell'offerente rimanendo, se del caso, in carica per garantire la continuità operativa e gestionale nonché la corretta amministrazione della Banca finoall'assemblea di rinnovo degli organi. La nota chiude con un “sentitissimo ringraziamento” dovuto a Victor Massiah, all'intero management team e ai dipendenti tutti per come si sono spesi per assicurare, anche nei complicati mesi del Covid- 19 e dell'Opas, una performance operativa al di sopra delle aspettative”.

«Un'elevatissima disciplina sugli attivi e i passivi è l'eredità che lasceremo al nuovo azionista», ha dichiarato Massiah nella call con gli analisti dedicata alla semestrale. Ubi Banca chiude il primo semestre con un utile a 184,3 milioni di euro, in crescita del 38,1% rispetto all'analogo periodo del 2019. Nel secondo trimestre l'utile netto è stato pari a 90,7 milioni, in linea con i 93,6 del primo trimestre dell'anno, nonostante l'impatto del lockdown per Covid19 sui ricavi e maggiori rettifiche su crediti.