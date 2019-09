Ubi, il patto si prepara al risiko. «Giocheremo da protagonisti»

LEGGI ANCHE / Ubi: Generali e Cattolica fuori dalla gara per la bancassurance

Da tempo il destino di Ubi si associa potenzialmente a quello di Mps, dal cui capitale deve uscire il Mef. Ma nell’arena i potenziali partner, da BancoBpm a Bper, non mancano. Scenari diversi, a cui il primo azionista guarda con uguale interesse: «Ciascuna di queste banche ha particolarità che andranno attentamente valutate». Si vedrà, intanto «il patto è totalmente aperto e non ci sono preclusioni di alcun tipo tranne una: che al tavolo siedano azionisti che abbiano almeno l’1% di capitale», spiega Genta. Che prova a guardare oltre ai quattro poli attuali, cioè Cuneo, Brescia, Pavia, Bergamo: «Premesso che puntiamo a crescere ma anche a restare lontani dalla soglia dell’Opa, ciascuno di noi è ben radicato nel proprio territorio, e questo è un bene ma creo che sia utile superare le logiche campanilistiche. Serve schierarsi non solo per il proprio territorio ma anche fare proposte di respiro. Sarebbe bello ad esempio che ci fossero grandi azionisti anche di altri territori italiani così che possano esserci sinergie utili per tutti. Il denominatore comune di tutti i partecipanti sarà l’etica e il rispetto delle regole». E in questa chiave è pensata anche la governance del patto: «Ogni soggetto ha diritto ad essere ascoltato, però poi non si pesano le teste, ma le azioni. Oggi non abbiamo risposte: questo patto non è stato costruito per rispondere subito a tutto ma per essere pronto a rispondere quando ce ne sarà bisogno».

Infine, il management: la nascita di un patto di consultazione potrebbe essere letta anche come un modo per fare da pungolo all’attuale management. «Non è un pungolo, è un modo anzi per supportare i manager e fare chiarezza: sai chi sono i tuoi azionisti, e condividi con loro le scelte strategiche. È l’interlocutore ideale, perché è un soggetto serio, forte e affidabile. E ci fa piacere che sia stato subito percepito come tale dai vertici della banca. Ma quello manageriale non è in alcun modo il focus dell’iniziativa: non avrebbe senso, considerato che abbiamo peraltro appena rinnovato il board. Sul consiglio di amministrazione anzi mi sento di dire che la qualità è indubitabile: sono state inserite professionalità tali che non potranno che portare beneficio alla banca».