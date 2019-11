Ubi, il piano di Massiah: nozze senza fretta, nessun prelievo sui conti correnti

Gli analisti del settore però evidenziano che due buoni motivi per procedere alle fusioni sono i tassi negativi, che frenano la redditività delle banche, e gli investimenti digitali da sostenere. Ogni banca in Europa e nel mondo sta annunciando miliardi di investimenti pluriennali nel digitale. Non sarebbe meglio unire gli sforzi?

Le rispondo con una provocazione: se una App sviluppata in un garage costa poco, perché in banca deve per forza costare miliardi? Il punto è che trasferire le nuove modalità digitali sulle legacy esistenti richiede investimenti, ma in proporzione alla dimensione delle legacy stesse. E quindi una banca di media dimensione può benissimo sostenerli.

Quanto siete preoccupati della concorrenza delle tante società Fintech che ormai operano anche in Italia?

Bisogna distinguere, il fintech è tante cose. C'è un fintech “tech” che è alleato delle banche, che fornisce tecnologia e servizi e che fa profitti. Altre Fintech intermedie, come è in Italia da tanti anni Mutuionline, che funzionano bene e producono utili ma non disintermediano le banche. E poi ci sono le Fintech “fin”, quelle che puntano a sostituirsi alle banche in singoli segmenti di attività. Nei pagamenti hanno sicuramente generato casi di successo, nel banking generano in poco tempo grandi volumi di clienti ma non si intravedono a oggi casi di profittabilità acclarata.

Google si prepara a lanciare conti correnti bancari. Non è ancora Google Bank, ma intanto partono. I Big Tech fanno paura?