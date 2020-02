Ubi, strada in salita per respingere l’assalto di Intesa

(ANSA)

3' di lettura

Alzare la posta non è certo l’obiettivo ultimo di Ubi, che probabilmente preferirebbe mantenere l’indipendenza anzichè essere inglobata da Intesa. Ma vendere cara la pelle è forse l’unica strada da tentare per cercare di farsene una ragione. Perchè le altre strade, sulla carta, paiono tutte in salita, tenuto conto che l’interlocutore principale è il mercato, dato che almeno il 70% del capitale di Ubi è flottante.

La fusione alternativa

Decenni di sfoltimento di quella che una volta veniva chiamata la foresta pietrificata ha drasticamente ridotto anche il numero delle aggregazioni possibili. La più plausibile, probabilmente, sarebbe stata una fusione con Bper, ma Intesa l’ha preventivamente tirata dalla sua parte promettendole la dote di 400-500 sportelli che stima di dover dismettere se riuscirà ad annettere la banca bergamasco-bresciana.

Gli abboccamenti tra Ubi e Bpm non hanno prodotto risultati e non sono utilmente risfoderabili oggi. Il problema di governance resterebbe - chi comanderebbe tra le due? - e la proposta finanziaria di Intesa non sarebbe comunque superabile. Perchè invece di ricevere azioni a premio i soci di Ubi rischierebbero di dover mettere mano al portafoglio per un aumento di capitale, se hanno ragion d’essere le voci che attribuivano il fallimento dei contatti tra le due ex popolari lombarde all’esigenza di dover iniettare fino a 4 miliardi di mezzi freschi per portare i ratio dell’ipotetica aggregazione al livello desiderato dal regolatore.

Evidente che tanto meno possono essere prese in considerazione ipotesi di combinazione con istituti che hanno ancora problemi da risolvere, vedi Mps, mentre tutte le altre quotate - ammesso e non concesso che ne abbiano interesse - sono troppo piccole per costituire un’alternativa praticabile. Gli unici soggetti che potrebbero offrire più di Intesa - secondo gli analisti - sono UniCredit, Bnp (che in Italia ha Bnl) e l’Agricole (che ha Cariparma). Ma la banca guidata da Jean Pierre Mustier si è già chiamata fuori. E gli altri due gruppi avrebbero l’handicap di giocare da stranieri sul terreno del padrone di casa, fermo restando che l’indipendenza sarebbe persa comunque.