Ubs conta di completare l’acquisizione di Credit Suisse entro il 12 giugno

Ubs prevede di completare l’acquisizione di Credit Suisse già il 12 giugno, secondo quanto si legge in un comunicato. La chiusura dell’operazione è ancora soggetta a determinate condizioni, alle quali Ubs può rinunciare. Le azioni del Credit Suisse saranno delistate dalla Borsa svizzera Six e dalla Borsa di New York. Gli azionisti di Credit Suisse riceveranno un’azione Ubs per ogni 22,8 azioni in circolazione. Tutti i titoli di debito in circolazione di Credit Suisse diventeranno obbligazioni di Ubs.

Il 19 marzo, Ubs aveva accettato di acquistare Credit Suisse su pressione delle autorità svizzere per la somma di 3 miliardi di franchi svizzeri (una somma equivalente in euro) per evitare il suo fallimento.

Inizialmente quest’ultima aveva previsto che l’acquisizione della ex rivale sarebbe stata completata già alla fine di maggio o all’inizio di giugno.Ma assieme al governo svizzero erano ancora in fase di negoziazione i termini precisi della garanzia statale di 9 miliardi di franchi svizzeri (9,9 miliardi di dollari) per le perdite che la banca avrebbe potuto subire.

Se l’operazione verrà finalizzata dopo l’apertura della seduta negli Stati Uniti, il ritiro del rating avverrà il 13 giugno alle due Borse, precisa il comunicato del Credit Suisse. Intanto la Borsa svizzera ha approvato la domanda di delisting del Credit Suisse, presentata il 2 giugno, ha dichiarato il mercato svizzero in un comunicato stampa.