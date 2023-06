Ubs-Credit Suisse, i rischi di un colosso bancario extra Ue nel cuore dell’Europa

2' di lettura

È l’inizio di un nuovo periodo storico, hanno commentato con soddisfazione i vertici di Ubs nel giorno della maxi aggregazione del Credit Suisse. Dal punto di vista degli investitori servirà del tempo per verificare se il merger creerà davvero valore. Per ora l’unica certezza è la soddisfazione del mercato per il pericolo scampato. Cosa sarebbe successo se Ubs non avesse deciso di salvare Credit Suisse? In alternativa lo Stato svizzero sarebbe stato in grado di far fronte alla nazionalizzazione della...