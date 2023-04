Ubs: fusione con Credit Suisse completata nel secondo trimestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Ubs conta di completare l’acquisizione di Credit Suisse “molto probabilmente” nel secondo trimestre di quest’anno. Lo ha annunciato Ubs nel comunicato con cui sono stati diffusi i dati trimestrali della banca svizzera. L’acquisizione, ha aggiunto Ubs, rappresenta “un’opportunità unica per creare valore”. Il gruppo bancario svizzero Ubs ha archiviato il primo trimestre del 2023 con un utile netto di 1,03 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 2,14 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente. Lo ha comunicato la banca svizzera i cui ricavi, nel periodo di riferimento, sono diminuiti del 6,8% a 8,74 miliardi di dollari. Nella nota Ubs ha affermato che la performance dei primi tre mesi del 2023 è stata determinata dagli effetti negativi dei contenziosi legali aperti: effetti che sono stati in parte compensati dall’afflusso di nuovi capitali netti nella sua attività di gestione patrimoniale globale legato all’acquisizione di Credit Suisse.

Nel dettaglio il risultato del trimestre è stato influenzato da 665 milioni di dollari di accantonamenti relativi a contenziosi sui titoli garantiti da ipoteca residenziale negli Stati Uniti. Ubs ha comunicato che le nuove attività nette affluite nel comparto della gestione patrimoniale globale sono ammontate a 19,7 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023.

Loading...