Ubs, l’utile sale del 40%. Il Coronavirus spinge i volumi delle transazioni Il ceo Ermotti: «Lo sento come il nostro miglior trimestre, considerando il difficile contesto in cui abbiamo ottenuto questi risultati» di Lino Terlizzi

«Con questi risultati trimestrali, Ubs si presenta al suo meglio. Per la nostra banca si tratta di uno dei migliori trimestri come qualità dei risultati. Personalmente lo sento come il migliore, considerando il difficile contesto in cui abbiamo raggiunto questi risultati». Sergio Ermotti, chief executive officer di Ubs, la maggior banca svizzera, è soddisfatto delle cifre del primo trimestre 2020, ottenute nel quadro complicato degli effetti economici del coronavirus.

L'utile netto trimestrale di Ubs è di circa 1,6 miliardi di dollari (1,48 miliardi di euro), in aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile prima delle imposte è salito del 30%, a 2 miliardi di dollari. Il contributo maggiore è venuto dalle attività del Global Wealth Management, seguite da quelle dell'Investment Bank e da quelle dell'Asset Management; le attività Personal & Corporate Banking hanno registrato invece una flessione dell'utile. I risultati complessivamente positivi rispecchiano anche l'alto volume di negoziazioni: il coronavirus ha comportato turbolenze sui mercati ma anche un'elevata attività della clientela.

Ubs a fine marzo amministrava fondi per 3.236 miliardi di dollari, cifra rilevante che permette alla maggior banca svizzera di mantenere la leadership internazionale nella gestione di patrimoni, nonostante il calo rispetto ai 3.318 miliardi di un anno prima e ai 3.607 miliardi di dicembre. La discesa delle Borse nei primi di mesi di quest'anno si è fatta inevitabilmente sentire anche sul volume complessivo dei patrimoni amministrati.

Alla Borsa di Zurigo il titolo Ubs dopo l'annuncio dei risultati è salito nettamente, nel primo pomeriggio era in rialzo del 6%.

«Non posso dire che la reazione positiva della Borsa ai nostri risultati fosse prevedibile – dice Sergio Ermotti a Il Sole 24 ore - posso dire però che è giustificata. Guardiamo naturalmente anche alle difficoltà determinate dagli effetti del coronavirus, che si faranno sentire anche nella prossima fase. Ma occorre guardare appunto anche a quanto di positivo la nostra banca è riuscita a fare sin qui».