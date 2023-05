Ubs, nuova organizzazione al vertice. L’ex ceo di Credit Suisse entra in direzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Cominciano a delinearsi più concretamente il percorso e gli assetti del nuovo gruppo bancario svizzero che sta nascendo dopo l’acquisizione di Credit Suisse, caduto in crisi, da parte di Ubs. Le novità principali comunicate martedì da quest’ultima sono che le due banche rimarranno per un periodo non breve entità separate e che nella direzione della stessa Ubs entrerà l’attuale chief executive officer di Credit Suisse, Ulrich Körner.

La governance

Il gruppo prevede che la chiusura legale della transazione avverrà...