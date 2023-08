Ubs in rally a Zurigo, utili record nel trimestre post acquisizione Credit Suisse

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Balzo di circa sei punti a Zurigo per Ubs che ha registrato nel trimestre un utile record di 29 miliardi di dollari, dopo l'acquisione del Credit Suisse. L'utile registrato è al lordo di un avviamento negativo di 29 miliardi di dollari legato all’acquisizione del Credit Suisse a fronte di attivi ponderati in funzione del rischio rilevati per 238 miliardi. L’utile ante imposte sottostante è stato di 1,1 miliardi di dollari, di cui 2 miliardi dall’azienda affiliata. Il gruppo ha anche annunciato che Credit Suisse (Svizzera) sarà pienamente integrata entro il 2024.

Per il Credit Suisse la perdita ante imposte nel secondo trimestre è stata di 8,9 mld di franchi svizzeri. Ubs inoltre ha annunciato un piano per conseguire oltre 10 miliardi di dollari di riduzioni dei costi, un rapporto costi/ricavi inferiore al 70% e un rendimento del capitale Cet1 di circa il 15% entro la fine del 2026. Il piano include il taglio di 3mila posti di lavoro in Svizzera. «Le prospettive di Ubs in termini di afflussi e i flussi di capitale migliore del previsto, oltre ai progressi negli obiettivi finanziari derivanti dall'acquisizione di Credit Suisse, dovrebbero sostenere le azioni», commentano gli analisti di Citi.