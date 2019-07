Ubs alla riscossa alla Borsa di Zurigo, l'utile trimestrale è sopra le attese Il titolo guadagna oltre il 2% dopo che l'istituto elvetico ha realizzato il secondo trimestre più forte dal 2010. Il Ceo Ermotti: «Il contesto per l'investment banking resta sfidante» di Cheo Condina

1' di lettura

Ubs avanza sulla Borsa di Zurigo, dove guadagna il 2% oltre quota 12 franchi svizzeri, dopo i conti superiori alle previsioni. In particolare, il colosso svizzero guidato da Sergio Ermotti, nel secondo trimestre ha realizzato un utile di oltre 1,2 miliardi di euro, l'1% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso ma ben il 25% sopra la media del consensus degli analisti, che si attestava a 991 milioni. Un risultato che è stato raggiunto nonostante la flessione del comparto di investment banking (che ha scontato in particolare la flessione dei tassi d'interesse americani) e grazie ai guadagni realizzati nell'advisory (soprattutto Oltreoceano e in Asia) e nel segmento retail e corporate sul territorio elvetico. Il fatturato è calato dell'1% a 6,69 miliardi.

«Da marzo a maggio abbiamo realizzato la seconda performance trimestrale più forte dal 2010 e migliorato un secondo trimestre 2018 che era già stato brillante», ha commentato Ermotti in una nota. Il banchiere, tuttavia, non ha mancato di sottolineare come lo scenario per l'investment banking resti comunque decisamente sfidante negli Stati Uniti.

Va ricordato che Ubs non arriva da un momento particolarmente positivo, caratterizzato da un certo malcontento di alcuni investitori sulle strategie della banca, dall'uscita del numero uno della divisione di investment banking, oltre a una multa da 5 miliardi di dollari comminata per questioni fiscali in Francia su cui comunque l'istituto ha fatto ricorso. Tutto ciò ha frenato l'andamento dell'azione (-25% negli ultimi 12 mesi) rispetto ad altri competitor europei e l'obiettivo ora è quello di recuperare il terreno perso.