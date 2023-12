Ubs, scommessa da 1,3 miliardi dell’attivista Cevian

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riassetto nell’azionariato di Ubs dove spunta il terzo socio. L’investitore attivista Cevian Capital ha acquisito una partecipazione di 1,2 miliardi di euro (1,3 miliardi di dollari) in UBS Group, in segno di fiducia che il piano dell’istituto di credito di integrare Credit Suisse aumenterà la sua valutazione negli anni a venire.

Circa l’1,3% del capitale

Cevian, il più grande attivista europeo, ha costruito una posizione equivalente a circa l’1,3% delle azioni UBS. La quota farebbe del Cevian uno dei primi dieci investitori in UBS.

«Cevian vede in UBS un notevole potenziale di valore», ha affermato la società. «Il consiglio di amministrazione e il management team stanno svolgendo un ottimo lavoro integrando Credit Suisse e siamo rimasti colpiti dal loro impegno volto a migliorare ulteriormente UBS».

Le azioni UBS sono aumentate di circa il 50% da quando è stato annunciato a marzo il salvataggio dei suoi ex rivali sostenuto dal governo, e quest’anno sono tra i titoli con la migliore performance nell’indice del mercato svizzero. Il presidente di UBS Colm Kelleher ha affermato che, sebbene il 2024 sarà più impegnativo per l’integrazione delle due banche, le azioni saranno «totalmente rivalutate» tra cinque anni.

Cevian, che gestisce più di 14 miliardi di dollari, vanta un track record nel settore, con precedenti investimenti in Danske Bank A/S e Swedbank AB e una posizione attuale in Nordea Bank Abp, la più grande banca retail e corporate dei paesi nordici, dove ha un posto nel consiglio.