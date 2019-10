Ubs, utile in calo del 16% ma sopra le attese. «Contesto resta sfidante» Il ceo Sergio Ermotti: «Si è trattato per noi di un trimestre in cui abbiamo mostrato ancora una volta solidità». E sui tassi negativi: «Per i depositi sopra i 2 milioni di franchi, la banca non può a questo punto fare a meno di applicarli a sua volta» di Lino Terlizzi

Sergio Ermotti, ceo di Ubs

3' di lettura

«Tenendo conto del contesto di mercato, si è trattato per noi di un trimestre in cui abbiamo mostrato ancora una volta solidità, con un utile che è al di sotto del livello di un anno prima, ma che è sopra le aspettative». Sergio Ermotti, chief executive officer di Ubs, la maggior banca svizzera, esprime soddisfazione peri risultati del terzo trimestre. Analisti e operatori si attendevano una forte contrazione della redditività. Invece, l'utile netto del gruppo bancario elvetico nel periodo è sì calato del 16% rispetto ad un anno prima, a 1,05 miliardi di dollari (945 milioni di euro), ma la cifra è nella parte alta delle previsioni. Per i primi nove mesi del 2019 l'utile netto è di 3,58 miliardi di dollari (3,22 miliardi di euro), contro i 4,2 miliardi di dollari di un anno prima.



Alla Borsa di Zurigo il titolo Ubs è salito nettamente in apertura, subito dopo l'annuncio dei risultati trimestrali, ed è andato poi in saliscendi nel corso della giornata, con l'indice elvetico delle blue chip, lo Smi, che pure è rimasto altalenante, poco sopra lo zero.

«Il nostro Wealth Management – spiega Ermotti a Il Sole 24 Ore - ha registrato nel trimestre una buona performance, il mercato non si aspettava livelli di questo tipo ed è stato sorpreso positivamente. Sono da sottolineare in particolare i buoni risultati del Wealth Management negli Stati Uniti, questo ramo si è confermato trainante. In Asia le turbolenze politiche a Hong Kong si sono fatte sentire e gli effetti vanno monitorati, ma nel complesso per noi l'area rimane in crescita, con patrimoni gestiti che sono a livelli consistenti e che ci pongono in posizione di leadership anche sul mercato asiatico».



Ubs ha come business centrale la gestione di patrimoni a livello globale, affiancata dall'investment banking sempre a livello globale e dal retail banking sul solo mercato svizzero. A fine settembre 2019 i patrimoni gestiti complessivamente dal gruppo erano pari a 3.422 miliardi di dollari (3.082 miliardi di euro) in aumento dell'1,2% rispetto a giugno. Uno degli elementi di complessità ancora presenti nello scenario è ora quello dei tassi di interesse bassi o negativi. «I tassi negativi rappresentano – afferma il ceo ticinese di Ubs - un elemento di sfida per tutto il settore bancario. Continueremo ad affrontare questa sfida, è chiaro che per quel che concerne i nostri clienti con depositi rilevanti, sopra i 2 milioni di franchi, la banca non può a questo punto fare a meno di applicare a sua volta tassi negativi. Ribadiamo però che per i depositi di fascia medio-bassa non prevediamo misure di questo tipo».