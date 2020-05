Uccisione Floyd, Usa nel caos. Coprifuoco in 25 città, stato d’emergenza a LA Continuano le proteste nel paese. Los Angeles ha dichiarato lo stato di emergenza, la Polizia denuncia infiltrazioni nel movimento

George Floyd, protesta davanti la Casa Bianca: scontri con la polizia

Gli Stati Uniti restano scossi dalle proteste per l’uccisione di George Floyd, il cittadino afro-americano deceduto a Minneapolis dopo che un poliziotto lo ha bloccato tenendogli il ginocchio sul collo per nove minuti. Almeno tre persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco e una è morta nelle proteste scoppiate a Indianapolis,allungando la lista di decessi e feriti nell’ondata di manifestazioni che si sta propagando per il paese.

Al momento sono state imposte misure di coprifuoco in 25 città e 16 stati, mentre il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Los Angeles. La polizia ha arrestato per ora quasi 1.400 persone in 17 città Usa, secondo un calcolo dell’Associated press.

La proteste e il rischio infiltrazioni

La proteste si stanno diffondendo nei principali centri del paese, da Los Angeles a Miami e New York. Lo slogan di riferimento è I can’t breathe, non riesco a respirare, le ultime frasi pronunciate da Floyd prima di perdere conoscenza e morire in ospedale. Le manifestazioni, inizialmente pacifiche, sono degenerate in atti di violenza e sommosse con scontri fra cittadini e forze dell’ordine, blocco del traffico e incendi.

Le autorità sospettano che le dimostrazioni possano essere infiltrate da agitatori esterni, dal mondo del suprematismo bianco alla sinistra radicale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha puntato il dito solo sui secondi, accusando «Antifa e sinistra radicale» di aver ordito una rivolta che ha poco a che spartire con l’uccisione di Floyd. Secondo il dipartimento di Polizia sostiene che «l’80% dei violenti viene da fuori»

Gli scontri sono arrivati anche di fronte alla Casa Bianca. Gli agenti hanno usato lo spray urticante per disperdere la folla, ma i dimostranti hanno resistito e alcuni di loro hanno rimosso le barricate e lanciato frammenti di asfalto. È stato dato alle fiamme anche un bidone della spazzatura. La Guardia nazionale ha preso posizione intorno alla Casa Bianca.