Ucciso e dimenticato: Bruno Caccia, il giudice senza giustizia

In effetti così è stato. Se un mandante credibile non è mai stato individuato, le sentenze dei tribunali non hanno trovato neppure un movente vagamente credibile.

C’è però il nome di chi ha sparato, Rocco Schirripa. Lo avrebbe fatto su indicazione di Domenico Belfiore, esponente della criminalità calabrese che in quei tempi aveva già messo radici profonde nel Nord Italia . Erano gli anni in cui dilagavano i sequestri di persona. In giro c'erano un sacco di soldi da ripulire. La parola ‘Ndrangheta non era ancora così conosciuta e si può dire che proprio grazie al processo Caccia conquistò per la prima volta i titoli di quotidiani e telegiornali italiani.

Nel podcast prodotto dal Sole 24 ore e da Radio 24 dal titolo: “Ucciso e dimenticato. La figlia del giudice Bruno Caccia racconta 40 anni senza giustizia”, Paola Caccia racconta come è cambiata la sua vita dal quel giorno. Racconta chi era suo padre, i sospetti e le piste investigative mai seriamente seguite. Ma anche come è riuscita a fare i conti con un dolore così grande. Come ha trovato la sua via di uscita.

«Perché io non so niente di cosa è successo per ammazzarlo - ricostruisce nel podcast - ma so quello che è successo dopo. Vedendo quello che è successo dopo, ho capito che in tanti devono nascondere qualcosa di grosso. Perché se no per quarant’anni se ne sarebbe potuto parlare. Invece non se ne è potuto parlare. Ed è ancora così, perché purtroppo per questo io rompo ancora delle amicizie. C’ è qualcosa di indicibil