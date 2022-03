«Ucraina 24.02.2022», un instant book sull’invasione russa e le conseguenze della guerra in Europa

”Il Sole 24 Ore ha messo in campo le sue firme per raccontare questo conflitto e spiegare l'impatto che una tragedia di tale portata produce sulla vita di tutti noi. Il risultato - spiega Marco Alfieri nella prefazione - è questo instant book “Ucraina 24.02.22” stampato in velocità per non perdere la presa diretta ma curato come dev'essere un vero libro sulla tragedia infinita di una guerra: ponderato, analitico, approfondito, il meno banale e retorico possibile. Capace di offrire sguardi originali e chiavi di lettura che spesso, nella concitazione del giorno per giorno, rischiamo di smarrire”.

I contenuti che compongono il libro sono articoli pubblicati in 24+, la sezione su abbonamento del sito IlSole24Ore.com che offre una selezione curata di contenuti per comprendere i grandi temi dell'attualità economica e politica in mezzo all'overload informativo spesso non verificato, rivisitati e arricchiti per l'occasione, insieme a nuove analisi originali, scritte appositamente per questa pubblicazione.

Il libro offre in 5 capitoli uno “svolgimento coerente ai fatti bellici” in chiave Sole 24 Ore, con particolare focus sull'impatto del conflitto sull'economia e sui mercati finanziari: l'effetto delle sanzioni occidentali e della rappresaglia di Mosca, i prezzi delle materie prime che esplodono, il rischio di restare senza forniture di gas dalla Russia, ma anche la crisi alimentare e la paura di un'escalation nucleare.

Il primo capitolo, “Il mestiere delle armi”, passa in rassegna l'evento bellico sul campo, a partire dall'invasione ordinata in diretta tv dal presidente Putin, all'alba del 24 febbraio 2022.

Il secondo capitolo “I soldi e la guerra” prova a ricostruire le dinamiche finanziarie che influenzano gli attori in campo. Il terzo capitolo “Alla canna del gas?” analizza l'interconnessione energetica che lega insieme Russia-Ucraina-Europa rendendo ancor più complicato trovare una soluzione al conflitto.