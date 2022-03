Ucraina, accordo lontano sul piano di pace. Zelensky al Bundestag: a ogni bomba si alza muro con Ue

4' di lettura

«Fine della guerra, garanzie di sicurezza, sovranità, ripristino dell’integrità territoriale, garanzie e protezione»: sono queste le priorità del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che afferma di lavorare fin da ora a programmi di ricostruzione per il Paese.

Il Financial Times aveva anticipato ieri una bozza del piano di pace, in 15 punti, che include la rinuncia dell’Ucraina alla Nato e la promessa di non ospitare basi militari straniere o armi, in cambio di protezione da Usa, Gb e Turchia.

Per Kiev però si tratta solo di «richieste russe». Per il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, «le delegazioni sono lontane dal raggiungere un accordo».

Zelensky a Bundestag: pensate solo a economia

Questa mattina Zalensky si è collegato con la camera bassa del Parlamento tedesco, tendendo un discorso. «Abbiamo sempre detto che Nord Stream 2 fosse un’arma e abbiamo sentito rispondere che fosse economia, economia, economia», ha esordito Zalensky, aggiungendo: «Anche adesso esitate sull’ingresso dell’Ucraina nell’Europa. È un’altra pietra per il muro». «Abbiamo percepito resistenza, percepiamo che volete economia, economia economia», ha incalzato.

Si alza un muro sempre più forte fra l’Ucraina e l’Europa, ha detto il presidente. «Questo muro è più forte, con ogni bomba che cade in Ucraina, con ogni decisione che non viene presa nonostante il fatto che voi potreste aiutarci».