Ucraina, in arrivo nuove sanzioni Ue. Mosca potrebbe accettare bitcoin per acquisto gas

Il presidente Joe Biden dovrebbe annunciare oggi, durante un incontro con Ursula von der Leyen, l’aumento delle spedizioni statunitensi di gas naturale liquefatto in Europa. Si parla di forniture fino a 15 miliardi di metri cubi entro la fine dell’anno. Successivamente, Biden volerà in Polonia per l’ultima tappa della sua trasferta di quattro giorni con la quale punta a ribadire l’unità tra gli alleati a sostegno dell’Ucraina. In Polonia, il presidente americano incontrerà le truppe statunitensi e riceverà un briefing sulla risposta umanitaria ai rifugiati in uscita dall’Ucraina. Oggi è anche il giorno in cui il Consiglio Ue, riunito a Bruxelles per il secondo giorno di lavori, dovrebbe annunciare nuove sanzioni nei confronti della Russia.

L’occidente con l’Ucraina

«La Nato non è mai stata così unita come lo è oggi. Putin sta ottenendo esattamente l’opposto di quello che intendeva avere come conseguenza dell’andare in Ucraina», ha detto il presidente Usa Joe Biden.

Nella giornata di giovedì, con i tre vertici Nato, G7 e Consiglio Europeo con il presidente Usa, il mondo occidentale ha mostrato di stringersi all'Ucraina. Biden a Bruxelles ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina. «Siamo impegnati a identificare ulteriori apparecchiature, inclusi sistemi di difesa aerea». E avverte la Russia: in caso di attacchi chimici, reagiremo. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg promette l'invio di «armi anti carro, difese anti missili e droni», annunciando che quattro battlegroup saranno dispiegati in Bulgaria, Romania, Slovacchia e Ungheria.

L'Assemblea Generale dell'Onu adotta una risoluzione che chiede «l'immediata cessazione delle ostilità da parte della Russia e in particolare degli attacchi contro civili». Solo cinque voti contrari (Russia, Siria, Bielorussia, Eritrea, Nord Corea). Anche la Cina fra le 38 astensioni.

Nuove sanzioni di Usa, Ue e G7 alla Russia

Poi c'è il fronte delle sanzioni. Gli Usa impongono misure su 328 membri della Duma russa, su 48 aziende della difesa e sul numero uno di Sberbank. Il G7 è pronto ad adottare nuove sanzioni e «continuerà a lavorare per evitare che quelle già decise vengano aggirate anche con la vendita di oro da parte della banca centrale russa», si legge nelle conclusioni della riunione dei leader del G7. «Abbiamo deciso di intensificare il nostro sostegno all'Ucraina, inasprire le sanzioni contro la Russia e liberarci dai combustibili fossili russi», dichiara la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.