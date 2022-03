Ucraina, Airbnb ospiterà 100mila rifugiati in Europa

Nel frattempo è possibile visitare Airbnb.org per conoscere maggiori dettagli su come offrire alloggi in tempi di crisi. Airbnb.org lavorerà direttamente con associazioni non profit sul campo, responsabili per la prenotazione e il coordinamento dei soggiorni per gli ospiti rifugiati, indipendentemente da nazionalità, razza, etnia o genere. Poiché Airbnb.org lavora per individuare partner diretti in ogni paese, i rifugiati e richiedenti asilo in fuga dall'Ucraina che necessitano di supporto immediato possono connettersi e visitare le risorse disponibili presso l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Negli ultimi cinque anni, Airbnb e Airbnb.org hanno messo in contatto oltre 54mila rifugiati e richiedenti asilo - provenienti anche da Siria, Venezuela e Afghanistan - con i partner di Airbnb.org per offrire loro soluzioni abitative temporanee. Lo scorso anno, Airbnb.org ha annunciato la creazione di un Fondo per i Rifugiati e ha incoraggiato oltre 4mila donatori a sostenere ulteriormente la sua missione verso i rifugiati e i richiedenti asilo di tutto il mondo. Oltre a sostenere i rifugiati, Airbnb.org ha quasi un decennio di esperienza nell’offerta di alloggi di emergenza per le persone in difficoltà.

Nel 2020, gli host di tutto il mondo hanno aperto le porte delle loro abitazione a decine di migliaia di lavoratori in prima linea attivi per combattere l’emergenza da Covid-19, in collaborazione con associazioni in Italia e Francia, e in partnership con Nhs in Regno Unito, la Croce Rossa Messicana, 1199SEIU e lo Stato di New York, la città di New Orleans e la Contea di Los Angeles. Lo scorso anno, Airbnb.org ha attivato il suo programma di risposta alle emergenze anche a sostegno delle persone colpite dalle devastanti inondazioni in Europa occidentale.