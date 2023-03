Ucraina ultime notizie. 11 vittime per bombardamenti russi. A rischio centrale Zaporizhzhia, Ue e Aiea in allarme

12:06 Ue, Russia vuole distruzione totale infrastrutture

L’attacco russo contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia “mostra che, ancora una volta, la Russia sta cercando di distruggere completamente l’infrastruttura civile dell’Ucraina. Ed è per questo che dobbiamo” continuare a “prevedere il modo in cui l’Ucraina può difendersi”. Così l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, a margine del Consiglio informale Affari Esteri, nella formazione ’Sviluppo’, in corso a Stoccolma. La centrale nucleare “è stata disconnessa, ancora una volta, dalla rete elettrica dell’Ucraina - ha spiegato -. Per quanto ne sappiamo, il 40% della popolazione di Kiev è senza elettricità, con molti ’buchi neri’ nel sistema elettrico in tutto il Paese”. Il capo della diplomazia europea, inoltre, ha anticipato che, durante la riunione, si discuterà della ricostruzione dell’Ucraina, e in particolare “di come utilizzare gli asset russi congelati in linea con il diritto internazionale e il diritto europeo, per finanziare la ricostruzione”.