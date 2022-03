Ucraina, alle 12 via all’evacuazione di Mariupol. Negoziati confermati per domani

5' di lettura

Siamo all’undicesimo giorno di guerra in Ucraina, con un aumento della pressione russa sui civili in fuga e ancora bombardamenti. A Kiev, la capitale, risuonano le sirene di allarme per un’allerta rossa dovuta alla minaccia di un attacco aereo. La situazione sul campo è tesa, ma stabile. Le forze russe non hanno guadagnato molto nuovo terreno, ben contrastate dall’esercito ucraino che sembra tenere saldamente le linee di difesa.

Un attacco missilistico russo ha colpito un gruppo di abitazioni nella regione di Zhytomyr, 140 chilometri a nordovest di Kiev. A riferirne, parlando di morti o feriti, sono i servizi di emergenza ucraini su Telegram. Un altro attacco in nottata con razzi a Korosten, a sud di Ovruch, ha provocato la morte di una persona ed il ferimento di altre due, stando alla stessa fonte, citata dal Guardian. Dieci abitazioni sono state distrutte e un edificio è andato in fiamme. Cinque bambini sono stati tratti in salvo.

La diplomazia, intanto, fallita la tregua temporanea dichiarata sabato mattina da Mosca per la creazione di due corridoi umanitari, intensifica gli sforzi per far cessare le ostilità il prima possibile in attesa del terzo round di negoziati e del Consiglio di sicurezza Onu entrambi in programma lunedì 7 marzo. La ripresa dei colloqui tra Mosca e Kiev è stata confermata sia dal negoziatore russo, Leonid Slutsky, che da quello ucraino, David Arakhamia. Non è stato ancora indicato dove si svolgeranno.



I media ucraini hanno riferito nelle ultime ore di spari contro i civili ed evacuazioni difficili a Bucha e Gostomel. Almeno tre persone sarebbero state uccise, tra queste una volontaria che aveva appena consegnato cibo per gli sfollati. Le forze armate ucraine lanciano intanto un allarme sulla diga che serve la centrale idroelettrica di Kaniv, di cui i russi, dicono, vorrebbero assumere il controllo. Nelle ultime 24 ore, secondo il Servizio per le Emergenze nazionale ucraino, anche le città di Chernihiv, a nord di Kiev, e Kharkiv, nell’Ucraina orientale, hanno registrato pesanti danni alle infrastutture civili a causa dei bombardamenti.

Dalle 11 nuovo tentativo di evacuazione a Mariupol

Una parziale buona notizia arriva in mattinata dalle aree separatiste, con l'annuncio della imminente riapertura dei corridoi umanitari a Mariupol e Volnovakha, che ieri non hanno retto alla prova sul campo. Il Consiglio comunale di Mariupol ha confermato che l’evacuazione di parte dei 400mila residenti intrappolati nella città portuale dalle forze russe inizierà alle 12:00 ora locale (le 11:00 in Italia) e durerà fino alle 21:00, grazie a un cessate il fuoco temporaneo concordato. Mezzi della Croce Rossa guideranno le colonne di evacuazione, e i civili potranno unirsi anche con mezzi propri, ma senza alcuna possibilità di deviare dal percorso umanitario stabilito.