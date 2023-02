Ucraina, un anno di guerra: l’analisi del conflitto tra economia, politica e prospettive

Domenica 19 prende il via il lungo percorso di avvicinamento di Radio 24 verso l’anniversario dell’inizio del conflitto con Europa Europa e Immagini, mentre da lunedì con 24 Mattino, Nessun Luogo è lontano, Effetto giorno, Effetto notte e i principali i Gr, sono numerosi gli appuntamenti in programma, che culmineranno con il Radio day di venerdì 24 febbraio, una programmazione speciale che si snoderà a partire dal mattino nei programmi e nei Gr dell’intera giornata, e che vedrà coinvolta l’intera redazione news. Chiuderanno nel weekend del 25 e 26 febbraio una puntata speciale di Si Può fare e di Si può fare – Storie dal sociale e due reportage: uno dedicato a “Ucraina, un anno di guerra e l’Europa” e uno focalizzato sul racconto italiano della diaspora Ucraina.

Gli appuntamenti proseguono online: da lunedì 20 febbraio sarà disponibile sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le piattaforme il podcast originale di Radio 24 “Destinazione Ucraina, viaggio in un anno di guerra”: un racconto in presa diretta, a cura del caporedattore di Radio 24 Gigi Donelli, che accompagnerà in sette tappe nella “terra di mezzo”, nel ponte europeo tra Occidente e Oriente. Dal confine con la Polonia fino a Bucha, il viaggio si snoderà dai confini d’Europa al cuore del paese: nelle città dove si vive giorno per giorno e nei cimiteri dove si piangono i soldati morti, sui treni che attraversano il Paese e nella metropolitana della capitale, per comprendere come è cambiata la quotidianità di un Paese al bivio tra rischio sparizione e definitiva affermazione sulla scena mondiale.

Su 24+, la sezione del sito del Sole 24 Ore riservata agli abbonati, sarà disponibile un nuovo grande tema, “Un anno di guerra”, che raccoglierà longform originali e reportage dall’Ucraina, oltre agli articoli di approfondimento sui risvolti economici e geopolitici del conflitto: dal racconto dell’inviato Roberto Bongiorni da Odessa e Kherson al longform di Antonella Scott sull’economia russa oggi un anno dopo le sanzioni, fino all’approfondimento di Sissi Bellomo su gas e petrolio: come l’Europa si è via via affrancata da Mosca.

Su Lab, l’area visual del IlSole24Ore.com, una serie di mappe, longform e grafici racconteranno cosa è cambiato in un anno di guerra. Innanzitutto sul campo, con il posizionamento delle truppe. Poi nelle scelte dei paesi. L’ultimo anno, infatti, ha capovolto l’Europa: la Germania che non investiva in difesa è finita per annunciare un fondo da 100 miliardi di euro e a essere in prima linea nell'invio di tank. Il racconto si estenderà anche al fronte energetico, con il passaggio dal gas russo via gasdotto al GNL americano, e a quello economico, da una economia con prezzo del denaro bassissimo ad aumenti dei tassi da record.

Anche il sito di Radio 24, nella sezione speciale di Scelti per voi, raccoglierà tutti i programmi e gli approfondimenti, le immagini dall’Ucraina e con Nessun Luogo è lontano, per #radiochesivede, le mappe in esclusiva dai cartografi di Fase2.