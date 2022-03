Ucraina, sulle armi Draghi sfida i malumori nella maggioranza: spesa Difesa al 2% del Pil

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’aumento delle spese militari e l’invio di nuove armi all ’Ucraina diventano un caso politico a scoppio ritardato. Ma Draghi andrà avanti inflessibile nella direzione indicata. Convinto fino in fondo delle sue scelte. In linea e in sintonia con i paesi alleati: Francia, Germania, Stati Uniti, Inghilterra. Con una consultazione continua e un’intesa totale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’evoluzione del conflitto russo-ucraino non è nota a nessuno. Ma ogni giorno arrivano notizie di distruzione, morte di civili, donne e bambini, migliaia di profughi disperati. Draghi tira dritto ben oltre i maldipancia improvvisi e sospetti in Parlamento.

Le nuovi armi all’Ucraina

Se il conflitto durerà ancora a lungo, ipotesi tuttora in campo, ci vogliono gesti forti per ridimensionare un effetto collaterale dell’aggressione russa. È il terrorismo bellico, strategia nella strategia di Vladimir Putin, con le immagini strazianti capaci di indurre a un cedimento se non alla resa contro la ferocia del presidente russo. Il decreto interministeriale - secretato - con l’invio di armi all’Ucraina, applicazione del decreto legge approvato alla Camera e ora in discussione in Senato, potrà essere seguito da un altro provvedimento e un altro ancora. Una scelta di governo regolata dall’evoluzione del conflitto e gli accordi tra alleati. Le decisioni sono innanzitutto segnali politici di forza (o di debolezza). Ma dentro il Parlamento il nervosismo è diventato incontrollabile.

Guerra sulle spese per la Difesa

Matteo Salvini, leader della Lega, si tira fuori dall’aumento delle spese militari ipotizzato al 2% del Pil (Prodotto interno lordo). Il numero uno M5S, Giuseppe Conte, lascia vuoto il suo scranno in Parlamento nella videoconferenza con il leader ucraino Zelensky, molti grillini lo seguono. Nel Pd non mancano distinguo e obiezioni. Ma in via ufficiale, Enrico Letta in testa, sono con Draghi e il ministro dem Lorenzo Guerini, in piena azione sul piano tecnico e politico.

I Pd più illuminati, del resto, mettono in rilievo come in Germania siano stati previsti 100 miliardi per la difesa; in Francia oltre 50; mentre in Italia si scatena un bailamme per passare da 21 a 25 miliardi. «Si discuterà in legge di bilancio, non ora. C’è in ballo la sicurezza nazionale» taglia corto il rappresentante piddino in Copasir Enrico Borghi. L’incremento della spesa militare, circola anche questa ipotesi, potrebbe entrare anche nel Def.

Gli screzi politici in arrivo

I malumori visibili e invisibili dentro la maggioranza non si fermeranno. Ma da qui a immaginare un rischio sulla tenuta del governo e la linea decisa dal presidente del Consiglio ce ne corre. I pentastellati potrebbero appprovare una mozione sulla priorità delle esigenze dell’economia - rischio energetico, caro bollette, crollo di una serie di settori del mercato - a fronte dell’incremento delle spese per la Difesa.