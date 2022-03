Ucraina, i russi attaccano e prendono la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Sirene d’allarme a Leopoli

4' di lettura

Le forze militari russe hanno preso il controllo della centrale nucleare a sei reattori della città di Enerhodar, nell’oblast di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. Lo riferiscono le autorità ucraine. «Il personale operativo sta monitorando le condizioni delle unità di potenza», hanno affermato sui social media, aggiungendo che gli sforzi compiuti sono stati in linea con i requisiti di sicurezza. Secondo Kiev, non ci sono fughe radioattive. Anche l’Aiea rassicura sulla sicurezza dell’impianto. La presa ha avuto luogo dopo un bombardamento durato tutta la notte che ha portato alla denuncia da parte del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. «Se esplodesse sarebbe dieci volte peggio di Chernobyl», ha sottolineato Kiev.

Il presidente ucraino, subito dopo l’attacco ai reattori, si è sentito con il presidente americano Joe Biden e con il premier britannico Boris Johnson. Gli Usa hanno formalmente chiesto alla Russia uno stop all’attacco ai siti nucleari del Paese. Mosca ricostruisce diversamente l’accaduto e parla di «provocazione di Kiev al sito». Distrutta anche la centrale elettrica di Okhtyrka: città senza luce e al freddo. A Leopoli hanno risuonato le sirene di allarme anti bombardamento. Salgono ad almeno 47 i civili uccisi nell’attacco russo a Chernihiv, nel nord del Paese. All’inizio di settimana prossima dovrebbe tenersi un nuovo incontro tra le delegazioni di Ucraina e Russia. Il risultato del precedente tavolo è l’accordo sulla creazione di corridoi umanitari per evacuare i civili, subito violato dall’esercito russo.

Nuovi vertici d’emergenza Nato, G7 e Ue

Sempre in giornata sono in programma riunioni d’emergenza dei ministri degli Esteri di Nato, G7 e Ue sull’Ucraina. «Stiamo lavorando per portare Putin al tavolo», afferma l’inquilino della Farnesina Luigi Di Mao. È il nono giorno di guerra in Ucraina e cade il decimo anniversario della rielezione del presidente russo. Al vertice straordinario odierno del Consiglio Affari esteri Ue c’è anche il segretario di Stato americano Antony Blinken. Il Pentagono ha intanto stabilito un canale di comunicazione diretto con la difesa russa, una sorta di nuovo «telefono rosso», per evitare un conflitto atomico involontario legato alla guerra in Ucraina.

Blinken: difenderemo ogni centimetro dei Paesi Nato

Da fronte Nato arrivano messaggi molto netti nei confronti di Putin. La Russia sta usando «armi severamente vietate dalla Convenzione di Ginevra, ci sono numerose perdite civili. È importante attivare il meccanismo di Mosca e avviare una missione per indagare su eventuali crimini di guerra commessi in Ucraina», ha detto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell arrivando al vertice dei ministri degli Esteri della Nato. Putin che «è a rischio di finire in prigione per i crimini di guerra», secondo il vicepremier e ministro della Giustizia britannico Dominic Raab. Il segretario della Nato Jens Stoltemberg ribadisce «l’impegno a difendere gli alleati con più forze». L’attacco alla centrale nucleare è stato «un atto incosciente». Blinken avvisa: «la Nato è e resterà unita. Difenderemo ogni centimetro del nostro territorio».

Italia: tamponi e vaccini ai rifugiati

La Farnesina rinnova la raccomandazione agli italiani rimasti in Ucraina di «lasciare immediatamente il Paese». Triplicato intanto il flusso di profughi in arrivo in Italia. Slittata proprio alla giornata di venerdì 4 marzo la riunione della Conferenza delle regioni per il coordinamento dell’assistenza ai rifugiati. Per loro non ci sarà obbligo di super green pass, informa il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Per i mezzi di trasporto gli basterà il tampone: in arrivo una circolare del Ministero della Salute in merito. Il ministero della Salute allerta le Regioni perchè predispongano risorse per garantire tamponi e vaccini anti-Covid ai rifugiati. «Si raccomanda di offrire la vaccinazione anti SarsCoV2/Covid-19, in accordo con le indicazioni del Piano nazionale di vaccinazione anti SarsCoV2, a tutti i soggetti a partire dai 5 anni di età che dichiarano di non essere vaccinati o non sono in possesso di documentazione attestante la vaccinazione», scrive il ministero. I rifugiati saranno sottoposti a test entro le 48 ore.