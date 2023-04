Ucraina ultime notizie. Wagner: 1,5 km per conquistare Bakhmut

12:03 Isw, Prigozhin vuole ingaggiare ’macellaio Mariupol’ nella Wagner

Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha offerto la posizione di primo vice comandante del suo gruppo di mercenari al generale russo Mikhail Mizintsev, tristemente noto come il “macellaio di Mariupol”. Lo scrive il think tank americano Institute for the Study o f war, aggiungendo tuttavia che l’offerta, fatta da Prigozhin in una intervista, potrebbe anche essere sorta di presa in giro per umiliare Mizintsev. Lo scorso 27 aprile, un giornalista vicino al Cremlino ha dato la notizia della destituzione di Mizintsev dall’incarico di vice ministro della Difesa per la logistica, che aveva assunto in settembre. Delle autorità russe non è giunta però nessuna conferma o smentita. Mizinstev è ritenuto responsabile del bombardamento dell’ospedale materno e il teatro di Mariupol.