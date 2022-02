Ucraina, Lavrov a Putin: «Chance di accordo con l’Occidente»

Mosca: se Kiev rinuncia a Nato, soluzione più vicina

Un impegno dell’Ucraina “formalizzato in qualche modo” a non perseguire l’adesione alla Nato “sarebbe un passo che potrebbe contribuire considerevolmente a formulare una risposta più significativa alle preoccupazioni di Mosca”, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, indicando la strada per una soluzione della crisi fra Russia e Ucraina. L’ambasciatore ucraino a Londra, Vadim Pristaiko, ha anticipato la possibilità che Kiev possa rinunciare all’intenzione di aderire alla Nato, se questo potesse evitare la guerra

Ucraina: fonti Ue, a lavoro per piano ad hoc su rifugiati

In caso di flussi di rifugiati dall’Ucraina, l’Unione europea sta lavorando ad un piano ad hoc anche per aiutare i Paesi di primo arrivo. “Stiamo lavorando per un supporto dell’Unione ai confini con l’Ucraina e sto esortando tutti affinché ci sia solidarietà da parte dei Paesi membri”, ha spiegato un alto funzionario dell’Ue facendo una distinzione tra la crisi bielorussa - con Varsavia che chiuse i confini ai flussi in arrivo da Minsk - e quella ucraina: “La situazione è differente. “Lì c’è stato un attacco ibrido. Qui si tratterebbe di una crisi con persone in fuga per salvare le proprie vite”, ha osservato.

Johnson chiede a Putin di tornare indietro dal precipizio

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha chiesto al presidente russo, Vladimir Putin, di tornare indietro dal «precipizio» in Ucraina, dicendo che la situazione è «molto molto pericolosa» con la possibilità di una invasione russa «entro le prossime 48 ore». In un discorso trasmesso in tv, Johnson ha detto che «la situazione è molto molto pericolosa e difficile, siamo sull’orlo di un precipizio ma per il presidente Putin c’è sempre tempo di tornare sui suoi passi». «Chiamiamo tutto il mondo al dialogo per evitare quello che sarebbe un errore catastrofico», ha continuato Johnson che ha deciso di rientrare a Londra «vista la situazione», interrompendo un viaggio che stava facendo nel Nord-Ovest dell’Inghilterra. Oggi pomeriggio è prevista una riunione sulla crisi ucraina presieduta dalla ministra degli Affari esteri, Liz Truss, e domani ci sarà una riunione interministeriale sullo stesso tema presieduta dallo stesso Johnson, ha fatto sapere Downing Street.

Cyberattacchi e allarmi bomba

Il sottosegretario di Stato Usa, Blinken, ha ribadito che la Russia potrebbe creare un «falso pretesto» per invadere. Nel paese sarebbero già in corso cyberattacchi e si susseguono allarmi bomba.

Nonostante le tensioni, si continua però a tessere la tela della diplomazia. All’indomani della telefonata fra Joe Biden e Vladimir Putin che non ha cambiato lo scenario in relazione all’Ucraina, un nuovo appello al presidente russo giunge dalla Germania.