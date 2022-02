Usa: i russi pronti a colpire l'Ucraina. G7: Mosca scelga la diplomazia e ritiri le truppe

L’intreccio scivoloso tra ricerca di un’intesa e prove di forza

È dunque un intreccio politicamente scivoloso quello a cui si assiste in queste ore, nel contesto di quella che sta assumendo sempre più i contorni della più grave crisi vissuta dall’Europa dai tempi della Guerra fredda. Da una parte si continua a cercare un’intesa, attraverso la diplomazia. Dall’altra non mancano le occasioni in cui Putin mostra i muscoli, come dimostrano le esercitazioni.

Ucraina, mobilitazione dei ribelli. Biden minaccia: "Se Mosca attacca la pagherà"

Conferenza per la sicurezza a Monaco, parola alla diplomazia

Monaco di Baviera ha ospitato una conferenza sulla sicurezza. Nel suo intervento, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha denunciato l’esistenza di un’alleanza tra Cina e Russia per imporre «la legge del più forte». La Russia, ha aggiunto, «sta cercando di riscrivere le regole dell’ordine internazionale». Poi un passaggio sugli effetti della crisi dal punto di vista energetico: «Oggi posso dirvi che, se pure la Russia chiudesse completamente le forniture di gas, per questo inverno noi in Europa saremmo al sicuro». «In Europa si rischia di nuovo una guerra e il rischio è tutt’alto che bandito», ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, aggiungendo però che «ci sono chiari indizi che la Russia è ancora aperta al negoziato. Putin sa che l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza atlantica non è in agenda». Il premier inglese Boris Johnson ha lanciato un messaggio chiaro: è un momento pericoloso per il mondo, quindi «non dobbiamo sottovalutare il rischio che si corre attualmente in Ucraina. Ecco perché dobbiamo essere saldamente insieme». A Monaco è intervenuta anche la vicepresidente Usa Kamala Harris: «Gli alleati devono parlare con una sola voce per sottolineare al presidente Putin il caro prezzo che pagherebbe per qualsiasi ulteriore invasione russa dell’Ucraina». «L’ordine della sicurezza dell’Europa è sotto diretta minaccia in Ucraina. Se la Russia attaccherà l’Ucraina, la Nato si rafforzerà all’est dell’Europa», ha concluso Harris. Per quanto riguarda l’Ucraina, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kouleb ha spiegato che «si sta preparando a tutti i possibili scenari».

Cina, preoccupazioni Russia dovrebbero essere rispettate

Usa e Nato temono che possa consolidarsi un asse geopolitico tra la Russia e il grande competitor degli Usa, la Cina. «Noi siamo per la salvaguardia delle frontiere. La Cina è per la tutela della sovranità l’indipendenza di tutti i Paesi e l’Ucraina non fa eccezione», ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, intervenendo alla conferenza di sicurezza di Monaco. Il capo della diplomazia di Pechino ha però affermato che «anche le preoccupazioni della Russia dovrebbero essere rispettate». «Speriamo che si possa arrivare a una soluzione che garantirebbe sicurezza e stabilità in Europa», ha aggiunto.

Stoltenberg: se Mosca vuole avere meno Nato ne avrà di più

Secondo il segretario della Nato Jens Stoltenberg: «Non ci sono membri di prima classe della Nato all’ovest e membri della Nato di seconda classe all’est - ha affermato -. E faremo tutto il possibile per difenderci gli uni con gli altri. Se Mosca vuole avere meno Nato ne avrà di più. Non è ancora troppo tardi per la Russia per tornare indietro - ha aggiunto Stoltenberg -, fermare la guerra e lavorare per una soluzione pacifica». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlerà con il primo ministro britannico Boris Johnson, con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e con la vicepresidente Usa Kamala Harris, per concordare quello che va fatto dal punto di vista del supporto militare al suo Paese.

Ucraina, Putin: "Nel Donbass escalation: Kiev si sieda con i rappresentanti"

Biden agli alleati: se Mosca attacca Ucraina la pagherà cara

«Mosca la pagherà cara se attacca l’Ucraina» ma «può ancora scegliere la strada della diplomazia», ha sottolineato su twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo una videoconferenza durata 45 minuti con i leader alleati di Unione Europea e Nato. «Abbiamo concordato sul nostro supporto all’Ucraina, di continuare i nostri sforzi diplomatici, e affermato che siamo pronti a imporre costi massicci alla Russia se dovesse scegliere un ulteriore conflitto», scelta che la renderebbe «colpevole» di «una guerra catastrofica», ha continuato il presidente Usa. «Vladimir Putin ha preso la decisione», ha aggiunto. Quando una giornalista ha chiesto al presidente americano se è convinto che il presidente russo abbia deciso di invadere l'Ucraina, Biden ha risposto deciso: «Sì».