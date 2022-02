Ucraina, Kiev: possibile soluzione diplomatica. Scholz: situazione difficile

Stoltenberg: nessuna certezze su intenzioni Putin

Anche la Nato si mantiene sulla linea della prudenza. «È troppo presto per dire che una de-escalation è più vicina. Non abbiamo nessuna certezza sulle intenzioni di Putin» ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista concessa al quotidiano spagnolo La Vanguardia sulla crisi in Ucraina. La dichiarazione che segue la missione a Mosca del presidente francese Emmanuel Macron. Stoltenberg ha comunque aggiunto che «c’è bisogno di dialogo con la Russia in diversi formati», per cui gli sembra «adeguato» che Macron «sia andato a Mosca e a Kiev». E ha poi affermato che «qualsiasi successo diplomatico» richiede conversazioni «confidenziali» e che «condurre negoziati diplomatici in pubblico non è il modo migliore per trovare una soluzione, lo rende solo più difficile».

Ministro Difesa, ricevuti nuovi aiuti militari da Regno Unito

L’Ucraina ha ricevuto un nuovo carico di aiuti militari dal Regno Unito. Lo ha annunciato il ministro ucraino della Difesa, Oleksii Reznikov, su Twitter. «L’8-9 febbraio un aereo cargo con aiuti tecnico-militari è arrivato in Ucraina dal Regno Unito», ha dichiarato Reznikov, precisando che si tratta di attrezzature militari come giubbotti antiproiettile ed elmetti. «Grazie ai nostri partner per il loro incrollabile supporto politico e diplomatico e per l’assistenza militare», ha aggiunto il ministro. In precedenza il Regno Unito aveva inviato all’Ucraina missili anti-tank.

Ue, Vestager: Nord Stream 2 mai stato nostro interesse

La Commissione europea è entrata a gamba tesa sul peso del gasdotto Nord Stream 2 nelle mediazioni sulla crisi. Il progetto viene ritenuto uno strumento di pressione della Russia verso la Germania e la Ue nel suo complesso, visti gli afflussi di gas naturale che potrebbero essere trasportati sul Continente. Bruxelles ha messo in chiaro che non lo giudica essenziale, neanche rispetto alla crisi energetica che ha travolto l’Europa. «Non siamo mai stati dell’opinione che il Nord Stream 2 fosse interesse dell’Europa» ha detto la vice presidente della Commissione Ue Margarethe Vestager, parlando ad alcuni giornali tedeschi fra cui Handelsblatt e die Zeit. «Questo era assolutamente chiaro fin dal principio», aggiunge. Vestager contraddice anche l’opinione che il gasdotto possa contribuire a ridurre il prezzo del gas: «Il prezzo non dipende da come il gas viene trasportato, ma dal contratto con chi lo rifornisce. La crisi prolunga lo stallo nel rifornimento e questo è del tutto atipico. Sembra che la situazione venga regolata politicamente e non dal mercato».

Papa: la guerra è una pazzia, serve dialogo

La Santa Sede lancia un nuovo appello a una risoluzione pacifica del conflitto. II Papa, alla fine dell’udienza generale, ha ringraziato coloro che hanno risposto al suo appello e hanno dedicato il 26 gennaio alla preghiera per la pace in Ucraina. «Continuiamo a supplicare il Dio della pace perché le tensioni e le minacce di guerra siano superate attraverso un dialogo serio e affinché a questo scopo possano contribuire i colloqui nel Formato Normandia. E non dimentichiamo: la guerra è una pazzia», ha detto il Papa.