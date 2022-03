Ucraina, Biden: Putin valuta uso armi chimiche-biologiche. Oggi intervento di Zelensky al Parlamento italiano

Trattative senza progressi

Proseguono ma senza progressi le trattative fra Ucraina e Russia. Kiev definisce Mosca poco seria e Zelensky ha ribadito che l’Ucraina «non può accettare alcun ultimatum». Riguardo a un possibile incontro con Putin, secondo il Cremlino «sarebbe importante che Kiev si rendesse più disponibile». Zelensky ha anche annunciato che eventuali «compromessi nei negoziati saranno decisi con un referendum in Ucraina». Secondo fonti Onu, sale intanto ad almeno 925 il bilancio dei civili uccisi dall’inizio del conflitto.

Le defezioni all’intervento di Zelensky al Parlamento italiano

Zelensky parlerà oggi in videocollegamento ai parlamentari italiani, riuniti a Montecitorio. Dopo il presidente ucraino interverrà anche Draghi. Non mancano però le voci critiche, fra chi ha chiesto che venga ospitato anche Putin e chi annuncia che diserterà la seduta: non ci saranno gli ex M5s di Alternativa, il leghista Pillon, la senatrice del misto Granato, la deputata forzista Giannone, quella pentastellata Segneri e Paragone di Italexit.

Per approfondire: Oggi Camere riunite per Zelensky, ecco i parlamentari che diserteranno

Il presidente ucraino: colloqui di pace diretti con Putin

Nella notte fra lunedì e martedì, come riporta la Bbc, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato un videomessaggio dove afferma che le forze armate ucraine stanno respingendo le forze russe, che hanno rallentato la loro avanzata. Il presidente ucraino ha inoltre rinnovato l’offerta di colloqui di pace diretti con il presidente russo Vladimir Putin, dichiarando che sarebbe anche disposto a discutere dello status della Crimea e del Donbass, ma dopo avere ricevuto garanzie di sicurezza. Lo riportano diversi media russi, fra cui l’agenzia Tass e il Moscow Times. Zelensky sarebbe pronto a incontrare Putin «in ogni formato» per discutere come porre fine alla guerra.

Ue spaccata sul petrolio russo

Il Consiglio Affari esteri Ue non trova un accordo e il nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca arriverà al vertice dei capi di Stato e di Governo del 24 marzo senza l’embargo sul petrolio russo. Intesa tra i 27 invece sulla Bussola strategica per la sicurezza e la politica di difesa Ue. I ministri di Esteri e Difesa europei hanno raggiunto l’accordo anche per altri 500 milioni di euro di aiuti a Kiev per l’acquisto di armi.