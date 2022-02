Ucraina, Macron da Putin prova a mediare: «Evitare la guerra»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’iniziativa di alto profilo. Nata però tra le polemiche. La visita di Emmanuel Macron a Mosca, per discutere con Vladimir Putin della situazione in Ucraina, è il nuovo passo del presidente francese nel cammino che vuole dare alla Francia un ruolo guida nella politica estera e militare dell’Unione europea.

Potrebbe rivelarsi però un passo falso.Con un occhio alle elezioni presidenziali di aprile – e l’altro alla Grande strategia di lungo periodo della Francia – Macron sta cercando “il” risultato, la de-escalade, pur nella consapevolezza che non potrà essere ottenuto con un unico incontro. Europa e Russia, ha detto subito prima dell'incontro, hanno entrambe bisogno di una risposta «utile».

Putin riconosce gli sforzi francesi

«Una risposta utile – ha spiegato – è una risposta che ci permetta di evitare la guerra e di costruire mattoni di fiducia, stabilità e visibilità». Putin, da parte sua, ha riconosciuto la serietà degli sforzi francesi: «Vedo quanti sforzi – ha detto – sta facendo l’attuale leadership francese per risolvere la questione della sicurezza in Europa, che vuol dire risolvere la crisi» nell'Ucraina».

La presa di posizione di Macron

Più importanti sono state però le parole affidate da Macron al Journal de Dimanche, in un’intervista che ha suscitato molte critiche. Occorre riconoscere, ha detto il presidente, «i traumi contemporanei di questo grande popolo e questa grande nazione», e ha ricordato che «l’obiettivo geopolitico della Russia oggi chiaramente non è l’Ucraina ma quello di rendere chiari i rapporti con la Ue e la Nato», già presente ai suoi confini in Estonia, Lettonia e Norvegia, con la possibilità di allargarsi a Finlandia e Ucraina.

È una dichiarazione, quella del presidente francese, che è stata letta come una presa di distanza dalle posizioni dell'Europa e dell'Alleanza atlantica stessa. L'entourage di Macron – secondo Politico – ha assicurato che il tentativo del presidente ha la benedizione dei partner, con i quali ci sarebbero stati molti contatti telefonici (sicuramente con Joe Biden, forse anche, secondo Le Monde, con Mario Draghi).