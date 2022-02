Ucraina, Scholz: sanzioni occidentali immediate se la Russia invade Blinken: rischio alto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche oggi la giornata della crisi ucraina, innescata dall’accerchiamento militare a opera della Russia con gli americani che giurano di aver intercettato colloqui degli alti vertici russi su una imminente invasione, si apre con le parole di Anthony Blinken, segretario di Stato americano. A ventiquattro ore dalla telefonata tra il presidente americano Joe Biden e l’omologo russo Putin che ha sancito uno stallo sulle rispettive posizioni, Blinken ha ripetuto oggi 13 febbraio quanto detto ieri ovvero che il rischio di un intervento militare e «la minaccia sono imminenti», e ha difeso la scelta degli Stati Uniti di evacuare lo staff dell’ambasciata a Kiev, «la cosa più prudente da fare» (decisione presa da 10 Paesi tra cui l’Italia).

Usa: unica via diplomatica è la de-escalation

Biden avrà oggi un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ripetendo che la minaccia di un attacco è alta e imminente, Blinken ha intanto chiarito: “Nessuno dovrà sorprendersi qualora la Russia dovesse provocare un incidente che poi userà per giustificare l’azione militare che ha pianificato”. Blinken ha sottolineato che l’unico modo per continuare sulla via diplomatica è la de-escalation, cosa che non sembra nei piani di Putin. Almeno a guardare anche quello che l’ambasciatore russo in Svezia ha detto al giornale svedese Aftonbladet: «Mi scusi il linguaggio ma noi ce ne freghiamo delle sanzioni occidentali».

Gli americani non hanno intenzione di mandare soldati sul terreno, lo ribadisce Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Che aggiunge: l’attacco della Russia in Ucraina potrebbe iniziare con un bombardamento aereo in grado di uccidere “innocenti civili a prescindere alla loro nazionalità”, seguito poi dall’invasione via terra.

Usa e Uk ritirano missione Osce

Intanto sul fronte orientale ucraino un’altra partenza, dopo i militari che addestravano i soldati ucraini e lo staff dell’ambasciata, si ritira da Donetsk, la città ribelle dell’est dove negli anni scorsi si sono dati battaglia esercito ucraino e forze filo-russe, lo staff americano dell’Osce. Stessa decisione è presa a Londra, annuncia un portavoce del Foreign Office citato dalla Cnn. «In linea con le nostre responsabilità, abbiamo preso la decisione di ritirare i nostri osservatori distaccati presso la missione Smm dell’Osce. Prendiamo molto sul serio la sicurezza del nostro personale», ha dichiarato il citato dall’emittente. La Missione speciale di monitoraggio dell’OSCE in Ucraina (Smm) era stata dispiegata il 21 marzo 2014. «La Smm è una missione civile disarmata, presente sul campo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutte le regioni dell’Ucraina. I suoi compiti principali sono osservare e riferire in modo imparziale e obiettivo sulla situazione in Ucraina e facilitare il dialogo tra tutte le parti».

“Queste decisioni non possono che causare la nostra seria preoccupazione”, ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova a proposito dello spostamento di parte del personale della missione Osce dal Donbass ad altra zona.