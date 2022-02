Ucraina, Biden a Putin: se invadete la pagherete cara. Farnesina a italiani: lasciate il Paese

Anche il governo di Madrid invita i connazionali a lasciare l’Ucraina. Lo riferiscono i media spagnoli citando un comunicato del ministero degli Esteri. “Si consiglia agli spagnoli attualmente nel Paese di prendere seriamente in considerazione la possibilità di lasciare temporaneamente l’Ucraina attraverso i mezzi commerciali disponibili”, si legge nel comunicato.

Intanto il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha convocato una riunione di coordinamento all’Unita di crisi della Farnesina alle 13.00 per gli sviluppi sulla situazione in Ucraina. “In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l’Ucraina con i mezzi commerciali disponibili” segnala l’Unità di Crisi della Farnesina. Nel corso della riunione di coordinamento sulla situazione in Ucraina presieduta alla Farnesina da Di Maio, è stato deciso - d’intesa con le Ambasciate dell’Unione Europea presenti nel Paese - di far rientrare il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, che resterà in ogni caso pienamente operativa.

Anche lo staff diplomatico russo in Ucraina avrebbe iniziato a lasciare il Paese per rientrare in Russia. Lo riporta Sputnik che cita una fonte “informata”. “Secondo cittadini ucraini, diplomatici e funzionari consolari russi in Ucraina hanno cominciato a partire alla volta della Russia” e “questo, in particolare, è testimoniato dalle difficoltà per un appuntamento presso i consolati e l’ambasciata”, ha detto la fonte.

Piano di evacuazione per Kiev

Il governo dell’Ucraina ha chiesto ai suoi cittadini di mantenere la calma e di evitare il panico. “Al momento è cruciale restare calmi, uniti all’interno del Paese, evitare azioni destabilizzanti e che creino il panico”, si legge in una nota del ministero degli Esteri. Kiev esprime sorpresa dopo l’allarme lanciato da Washington riguardo un’imminente invasione russa. “Se qualcuno ha informazioni aggiuntive su un’invasione il 16 febbraio è pregato di informare il governo ucraino”, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti. Il migliore amico dei nemici è il panico, ha aggiunto il presidente ucraino, che già in precedenza aveva lanciato inviti a non drammatizzare ulteriormente la situazione.

Ma intanto si è messo a punto un piano di evacuazione per Kiev. “I servizi della città” di Kiev “stanno lavorando per prevenire una situazione d’emergenza di natura militare. Kiev è una grande metropoli e conta su un’infrastruttura estesa e complessa di supporto cruciale, il cui funzionamento stabile in una situazione di emergenza è forse il compito più importante”. Così secondo una nota il sindaco di Kiev, Vitaly Klichko, stando al quale “è stato approvato un piano di evacuazione dalla capitale”, con il “numero di mezzi necessari e le zone sicure per accogliere le persone trasferite”. Klichko ha parlato di “riserve di combustibile” e “generatori elettrici installati per operare ininterrottamente in una situazione di emergenza”.