Ucraina, Kiev lancia l’allerta per «un attacco dalla Bielorussia». Bombardata un scuola rifugio per 400 persone

9:17 L’Ucraina mette al bando i partiti filo-russi euroscettici

Il Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina ha vietato l’attività dei partiti politici filo-russi mentre nel paese è in vigore la legge marziale. La decisione è stata annunciata dallo stesso presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio nel quale ha avvertito che «le attività di quei politici finalizzate alla divisione o alla collusione non avranno successo». «E anzi riceveranno una dura risposta», ha dichiarato Zelensky, citato dal quotidiano Ukrayinska Pravda. Tra i movimenti interessati ci sono Piattaforma di Opposizione - Per la Vita e Blocco di opposizione, rappresentati entrambi in parlamento. I partiti messi al bando sarebbero 11, accomunati da posizioni euroscettiche, antiliberali o filorusse, riporta la Dpa. Zelensky ha reso noto che al ministero della Giustizia ucraino è stato ordinato di attuare la decisione del consiglio di sicurezza.