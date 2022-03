Ucraina, Zelensky: ora colloqui più realistici. Lavrov: speranze per compromesso

11' di lettura

L’Ucraina ha accettato ieri di non entrare nella Nato, per Mosca non basta ma comincia ad essere qualcosa. Il presidente ucraino Zelensky vede spiragli nella trattativa, definendo i negoziati «più realistici» e il ministro degli Esteri russo SergeY Lavrov ha parlato di «negoziati non facili ma speranze per un compromesso».

In nottata, però, le navi russe presenti nel mar Nero hanno iniziato a bombardare le coste vicino alla città di Odessa, la terza più grande dell’Ucraina e principale porto del paese. Per il momento non sono stati segnalati tentativi di sbarco di truppe. Oggetto dei colpi sono postazioni delle forze armate ucraine e infrastrutture militari a sud della città, nella zona di Belgorod-Dnestrovsky. Ma mercoledì è anche il giorno della prima, importante scadenza del debito russo, mentre il presidente americano Joe Biden annuncerà a breve 1 miliardo di nuovi aiuti militari all’Ucraina.

Il bilancio della guerra è sempre più pesante: dall’inizio dell’invasione russa si contano almeno 103 bambini uccisi, mentre sono migliaia quelli costretti a fuggire.

Da Zelensky e Lavrov caute speranze sui colloqui

L’Ucraina accetta ormai il fatto che non potrà entrare nella Nato, ma chiede garanzie per la propria sicurezza riservandosi il diritto di stringere patti con singoli Paesi. E in mattinata è arrivata la risposta a distanza da parte del ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov: «I negoziati con l’Ucraina non sono facili – ha detto – ma c’è la possibilità di un compromesso», ha affermato Lavrov, citato dalla Tass. «Mi baso sulle valutazioni fornite dai nostri negoziatori, i quali dicono che i negoziati non stanno andando bene per ovvi motivi, ma che c’è comunque un margine di speranza di raggiungere un compromesso». Il ministro degli Esteri ha poi accennato al ruolo decisivo degli Usa per l’influenza sulle autorità ucraine. Secondo quanto affermato da Lavrov, la Svizzera si sarebbe offerta di mediare tra le due parti e ora si potrebbe «cominciare a discutere seriamente della neutralità dell’Ucraina». Stando al capo negoziatore russo ai colloqui con l’Ucraina, Vladimir Medinsky, Kiev sarebbe disponibile ad assumere uno status di «neutralità smilitarizzata, stile Austria o Svezia, con un proprio esercito». Lo scrive Interfax. «Sono in discussione tutta una serie di questioni relative alle dimensioni dell’esercito ucraino», ha affermato.

Così, mentre sul tavolo, nell’immediato, resta la questione dei corridoi umanitari per Mariupol e Izyum, si va delineando, attraverso le parole di Zelensky, la posizione di Kiev nelle trattative per la fine della guerra. «Tutte le guerre terminano con un accordo», ha detto Zelensky, ricordando come i negoziati fra le delegazioni di Mosca e di Kiev in corso siano «difficili», ma «di fondamentale importanza». «E mi dicono che le posizioni ai colloqui ora suonano più realistiche», ha detto e «c’è sicuramente spazio per compromessi». «Abbiamo comunque bisogno di tempo perché le decisioni da prendere siano nell’interesse dell’Ucraina», ha concluso Zelensky.